Las desoladas lágrimas de Cristiano Ronaldo al retirarse lesionado en la final de Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo ha vivido de todo en su primera final en Arabia Saudí. Ha disputado y ha ganado la final de la Copa de Campeones árabes donde el Al Nassr se enfrentaba al Al Hilal. Y pese a empezar perdiendo el encuentro, dos goles de Cristiano Ronaldo, el último, un cabezazo, le han dado la victoria.

Sin embargo, antes del final, la estrella portuguesa se ha tenido que retirar del campo en el cochecito de los lesionados porque no podía caminar y sus lágrimas eran evidentes. No quería esconderlas. Toda Arabia se ha asustado porque parecía una lesión grave, que después no ha sido tal. O no lo parecía, porque al pitar el final, Cristiano Ronaldo ha saltado celebrando el triunfo con sus compañeros.

Michael, en el minuto 51 adelantó al Al Hilal, pero Cristiano Ronaldo tomó la responsabilidad, justificó la loca inversión que Arabia Saudí hizo por él para convertir el campeonato en un lugar atractivo para otros futbolistas. Cristiano Ronaldo fue la primera gran estrella que llegó a un precio astronómico, pero su fichaje ayudó a convencer a los demás. Está empezando a demostrar que aún tiene cuerda para jugar en competiciones no especialmente competitivas. Todavía puede ser decisivo. En el minuto 73 empató el encuentro y lo llevó a la prórroga. Ahí, se aprovechó de una serie de rebotes y de cabeza mandó el balón dentro de la portería. El golde la remontada, el gol con la firma de Cristiano Ronaldo.