Video del conmovedor gesto de Cristiano Ronaldo con un niño en la gira del Al Nassr

Un video compartido por la cuenta oficial de Twitter del conjunto árabe mostró a CR7 interactuando con un niño, demostrando que no pierde la humildad ni la cercanía con sus pequeños fanáticos.

Además, en la rueda de prensa de bienvenida del equipo en su Tour por Japón en esta pretemporada, Cristiano Ronaldo tuvo un emotivo encuentro con un niño que le habló en portugués. El pequeño reveló que la última visita del astro luso al país nipón le inspiró a superarse y ganar el campeonato nacional de fútbol en la escuela secundaria.

Ante las palabras del niño, CR7 respondió con un mensaje lleno de sabiduría y aliento para todos los niños del mundo: "Siempre digo lo mismo. Estoy feliz de que el niño logre lo que quiere. Pero como te digo, cree en ti mismo porque el talento no es suficiente. Tienes que trabajar a través del talento. Si no, no vas a lograr lo más importante."

El astro portugués compartió su consejo para alcanzar el éxito en la vida: "Así que estoy muy contento de que mis palabras hayan tenido un impacto en ese niño. Y deseo que muchos otros niños puedan tener éxito en sus vidas. Es lo más importante que tengo. Tengo niños. Tengo cinco hijos y deseo lo mismo para mis hijos. Así que les deseo lo mejor a todos los niños, que es éxito en sus vidas con mucho trabajo. Es mi consejo."