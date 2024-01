¡Desvelan los audios del VAR del Bernabéu!

El Real Madrid ganó a la Unión Deportiva Almería con una remontada épica (3-2). Hernández Maeso y Hernández Hernández (árbitro de campo y el del VAR) mantuvieron tres conversaciones casi seguidas. Una de las primeras polémicas fue cuando Kaiky en el minuto 53 golpea el balón con la mano dentro del área en un centro de Fran García. El colegiado de campo, Hernández Maeso, no señaló nada. Ahora bien, la llamada del VAR hace que se tenga que revisar en el monitor la acción. El Almería reclamaba una posible falta previa, pero tras la revisión decidió señalar mano y penalti que marcó Bellingham.

"Fran, te voy a recomendar un on field review para que valores un posible penalti por mano del defensa del Almería", comienza Hernández Hernández. "Te pongo high behind también para que la veas en contexto y la separación entre jugadores", dijo el colegiado de VAR. "Perfecto. Remata el jugador del Madrid y golpea en el brazo separado, ocupando un espacio el defensor del Almería. Voy a pitar penalti sin tarjeta", matizó Hernández Maeso.

En el minuto 61 se genera la otra polémica. Lopy se quita de encima a Bellingham con un manotazo en la cara, Hernández Maeso no lo ve punible y Arribas marca a Kepa para marcar lo que hubiera sido el 1-3 para el Almería. Hernández Hernández le manda al monitor para revisar la falta y anula el gol.

"Ven a verla, Fran, te recomiendo un on field review por posible falta en ataque en la acción del gol. Vete a la de cortos. Tabla de cortos. High close up. Vete al punto de contacto. Un poquito más atrás. Sigue más para atrás. Ahí ya le ha impactado. Más para atrás. venga ponle un loop", dijo Hernández Maeso. "Voy a pitar falta a favor del Real Madrid, voy a anular el gol y señalar amarilla al número 6 del Almería", zanjó.

En el 67', Vinicius remata y en un primer momento el colegiado lo anula, pero vuelve a recibir un aviso desde la sala VOR para que vaya al monitor. "Te recomiendo un on field review para que valores la no mano, la posible no mano. Dame la inversa derecha. Para en el punto contacto", comienza Hernández Hernández. "Le da en el hombro derecho, ahí la tienes", dice Hernández Hernández, que además recalcó: "Le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque". Pero el colegiado a pie de césped no lo cree: "Para mí falta en ataque no hay". Le responden: "Coincido contigo y la pelota impacta en el hombro. Dame high behind. Un frame más". El colegiado lo tiene claro: "Perfecto, le da con el hombro y es gol válido. Voy a señalar gol, no hay falta", finalmente concede el gol.