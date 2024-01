Ancelotti, tras el Real Madrid-Almería: "Las tres decisiones del VAR son correctas"

Lo primero que hizo Ancelotti después del partido fue castigarse por la alineación que había elegido para jugar ante el Almería. Consideraba que se había equivocado con los once elegidos, que no estaban preparados después de la prórroga en el Metropolitano. "Ha sido un partido extraño porque hemos jugado una primera parte mala con poca energía. Creo que la evaluación que hice tras el entrenamiento de ayer fue errónea. Ha jugado un equipo cansado y lo hicimos mal", lanzaba el técnico del Real Madrid. "Lo único que se podía hacer en el descanso era cambiar la dinámica, la energía, meter jugadores frescos. En la primera parte hubo jugadores pagaron el esfuerzo ante el Atlético. Estaba enfadado conmigo mismo, todos los futbolistas quieren jugar, te dicen que están bien y luego nosotros tenemos que evaluar bien el cansancio y creo que no lo hemos hecho bien", insistía el técnico del Real Madrid, que dijo estar preparado para el ruido que se generó por la actuación de Hernández Maeso, con tres decisiones después de recurrir al VAR que fueron a favor de los intereses de su equipo. "Entiendo la queja del Almería, porque han luchado mucho y han competido, pero las tres decisiones son correctas, bastante claras. El VAR llama al árbitro para revisar y el colegiado toma las decisiones adecuadas", explicaba Carlo sobre las tres acciones decididas por el videoarbitraje: el penalti, el gol de Vinicius y el gol anulado a Arribas por falta previa a Bellingham.

Ancelotti reconocía su fallo en el once titular, pero rectificó rápido. "Ya en el minuto treinta he pensado en cambiar, porque faltaba energía. En el descanso he hablado con los jugadores sobre la estrategia, pero no estaba enfadado con ellos, porque con quien me tenía que enfadar era conmigo mismo", confirmaba. Reaccionó él, el equipo y la afición, que estalló en el minuto 99 con el gol de Carvajal. "El carácter del equipo y la afición nos ha ayudado a remontar un partido muy complicado, jugando una segunda parte totalmente distinta", decía Ancelotti, que agradecía el apoyo de la grada. "En la primera parte faltaba todo, poca energía, sin ideas, el equipo descolocado, lo único que se puede hacer es olvidarla. Y de la segunda parte me quedo con el empujón que da este estadio que siempre lo da".

Ancelotti se felicitó por la energía de los jugadores que entraron desde el banquillo, entre ellos Brahim, que vivió una de sus primeras remontadas en Chamartín. "Tenía la seguridad de que íbamos a remontar. El espíritu del equipo ha dado sus frutos una vez más", comentaba el malagueño, que otra vez mejoró a los suyos entrando en la segunda parte.