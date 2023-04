Dimitrievski: "¿La guerra? Recuerdo que vinieron dos tíos a mi casa y se llevaron a mi padre"

Fanático del café, de la moda y de las estadísticas, Stole Dimitrievski (25-12-1993, Kumanovo –Macedonia del Norte–) intentará frenar al líder en Vallecas. Empezó en el fútbol con el objetivo de dar «un techo» a su familia y lo ha conseguido. Sueña con jugar un Rayo-Liverpool, elogia a su entrenador, Andoni Iraola, y asegura que podría dirigir a la selección española «tranquilamente».

Se define como una persona tradicional. Cuente algo más…

Crecí en Macedonia y me gustan las tradiciones. Eso es algo que viene de familia y las raíces hay que mantenerlas. Nunca tenemos que olvidar nuestros orígenes.

¿Sus padres trabajan?

Mi madre tiene su propia peluquería y mi padre trabajó de dependiente en una tienda donde vendía muebles hasta que se fue a la quiebra por la Guerra de Macedonia.

¿Qué le contaron de aquello?

¡Buf...! ¿La guerra? Recuerdo que vinieron dos tíos a mi casa y se llevaron a mi padre. Estaba yo ahí en el salón, era de noche y fue complicado. Ellos llegaron con un papel que era una orden obligatoria para que él se marchase con ellos a defender el país. Esto fue muy chocante para la familia y nosotros nos fuimos a la casa de mi otra abuela porque era un lugar más seguro. El país sufrió mucho, pero a día de hoy tiene margen de mejora y crecimiento.

¿Vio a su padre durante el conflicto?

Esta época duró casi un año y le vi un par de veces. Era pequeño, pero veía tanques y me impactaban. Es difícil porque sabes que algo no va bien. Tuvo suerte porque su zona no era de las más peligrosas.

Eso tiene que cambiar la vida de cualquiera...

¡Sí! No tengo tantas dificultades cuando vienen cosas malas en lo deportivo porque ya he vivido cosas peores. Lo asumo, lo supero y sigo con mi objetivo. Mi idea no era vivir del fútbol, sino dar a mi familia un techo y una comida. Ese era mi objetivo principal, aunque fuese lo justo, lo más mínimo y yo tenía que conseguirlo. Cuando tenía 17 años firmé con Udinese, después me marché cedido al Granada, al Cádiz… El aprendizaje del idioma y la adaptación fue rápida. No veía grandes dificultades en casi nada.

¿Ahí ya era fanático del café?

De siempre. A mi familia le gustaba el café. Soy muy aficionado y no sé hasta donde llegará esto. Me gusta porque lo puedes tomar de muchas maneras. Todos los partidos que jugamos aquí, Isi y Santi vienen a casa a tomar café y vamos al campo. Es una tradición.

¿Se considera un futbolista diferente?

Tengo una cabeza diferente. Soy portero, me visto distinto al resto, no quiero estar en una rutina. Ciertas cosas que hago son divertidas porque me gusta jugar y no quiero aburrirme. He leídos muchas entrevistas a porteros donde dicen que cuando te marcan gol siempre te miran a ti. Eso te hace más fuerte mentalmente y gracias a eso es más sencillo que pienses en divertirte.

Hablando de divertirse… ¿cree que se divertirán ante el Barça?

Ojalá… Nosotros volvimos a ganar en casa. Este Barcelona de Liga es diferente al de Europa solamente le han marcado nuevo goles en 30 partidos y ellos han anotado 54. Son unos números muy buenos. Tienen bastantes puntos de diferencia respecto al Madrid y yo creo que no se le escapa..

Stole Dimitrievski, portero del Rayo Vallecano. David Jar David Jar PHOTOGRAPHERS

¿Qué piensa de Xavi?

Es un hombre de la casa. Le gusta jugar bien al fútbol y atacar bastante. Es el mejor técnico que podía elegir el Barça. En Champions no le fue bien, pero está formando a muchos jugadores jóvenes y en Liga ahí está el resultado.

Sonó como posible refuerzo para el Barcelona. ¿Qué sucedió?

Estoy contento de pertenecer al Rayo. Es mi club, donde he tenido la oportunidad de jugar en Primera. Había rumores y siempre es bueno escuchar que la gente habla de eso, pero estoy enfocado en pelear por más cosas con el Rayo.

¿Sueña con jugar el famoso Rayo-Liverpool?

¡Ojalá! Estamos haciendo grandes temporadas. Ascendimos, luego jugamos las semifinales de Copa, ahora esta temporada… Quiero que ese Rayo-Liverpool llegue y que yo sea el portero. El barrio es increíble y sueña con eso.

Stole Dimitrievski, portero del Rayo Vallecano. David Jar David Jar PHOTOGRAPHERS

¿Cuál es la clave de Iraola para conseguir los números que está haciendo?

El míster ha sacado el mejor rendimiento de cada jugador. El estilo de juego que él tiene le viene genial al equipo. Es muy exigente, quiere ganar todos los partidos y busca una motivación para cada encuentro. Nosotros vamos de la mano con él para mejorar. Es un entrenador increíble.

¿Cuál es su techo?

Pienso que el fútbol español tiene que cambiar. Jugar mucho con el balón atrás te resta más que te ayuda. Pienso que Iraola puede entrenar a España tranquilamente. Él propone un fútbol más de ataque y es la hora de cambiar ese ciclo de la selección para que avance.

¿Se lo ha comentado?

Bueno, es mi opinión (risas). La generación dorada de España tiene que cambiar. Ese ciclo ya pasó y fue muy exitoso, pero el fútbol ahora es más complicado. Pero se necesita cambiar y avanzar para ganar títulos. El estilo de Iraola es perfecto para que la selección dé un paso más.