La discusión entre dos tertulianos de "El Chiringuito" tras el Atlético-Real Madrid: "Tirad la basura..."

El derbi madrileño fue muy tenso. La prueba de ello es que durante el encuentro existieron varios cara a cara entre jugadores. Además, las tanganas entre Vinicius y la afición fueron la tónica habitual del choque. En "El Chiringuito" valoraron el duelo y José Damián avisó de que no le parecían correctos esos gestos de Vinicius y que tenía que rectificar. En ese momento, José Luis Sánchez le reprochó ese argumento.

"Estoy escuchando a Jota y Damián dar lecciones de deportividad, de elegancia, de saber estar... Me están hablando de ejemplos... Un ejemplo de hoy es que el Atlético se niega a hacer el pasillo al Real Madrid. Estamos viendo a los recogepelotas tirar balones y ahora me vienen a dar lecciones. ¿De qué? Mirad en casa lo que tenéis. Tiráis la basura fuera. Entrad en casa primero. Tenéis mucho que limpiar. Hemos vuelto a ver cosas en el Metropolitano que no gustan y si Simeone le dice la concha de tu madre hay que decirlo", afirmó el tertuliano.

Por otra parte, el periodista Tomás Roncero comentó que "van a por Vinicius". "Es de los pocos jugadores que hace que LaLiga esté a un nivel mundial", afirmó.