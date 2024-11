Djokovic enumera lo que echará de menos de Rafa Nadal, nadie lo esperaría

La despedida de Rafa Nadal dejó a casi todo el mundo insatisfecho. Tras la derrota, descafeinada y sin llegar al valor de su carrera. Por eso, muchos se siguen despidiendo de él. Uno de ellos, ha sido Novak Djokovic, su gran rival, junto a Federer, aunque no han tenido complicidad que sí tuvieron el suizo y el español.

"Rafa, lo primero de todo, felicitarte por tu increíble carrera. Tu familia, tu equipo, tú mismo, deberían estar muy orgullosos de todo lo que has conseguido a lo largo de tu carrera de más de 20 años. En el vestuario del tenis echaremos de menos tus calentamientos, tus sprints, tus saltos, tu parchís increíblemente competitivo, los partidos que jugabas con tu equipo antes de los partidos", ha dicho el jugador serbio..

"Pasamos muchos momentos divertidos, compartiendo vestuario y, ya sabes, solo espero que hoy, aunque sea un día triste para el tenis, aunque sea un día triste para España y el deporte en general, que te retires, al mismo tiempo espero que todo el mundo celebre tu carrera porque hay mucho que abrazar, mucho que celebrar".

"Creo que lo más importante, y estarás de acuerdo conmigo, es la huella que dejaste en términos de conexión con la gente, en términos de cómo inspiraste a millones de niños de todo el mundo a agarrar una raqueta de tenis. Cómo transmitiste tu pasión y amor por el juego, cómo te comportaste en la cancha. Cómo mostraste respeto a tus oponentes, a todo el ecosistema del tenis a lo largo de toda tu carrera".

Djokovic, tan competitivo en la pista, ha sido muy elogioso en el adiós: "Tu tenacidad, tu espíritu de lucha, la energía que aportabas cada vez, la fuerza, el poder, es algo que se estudiará y es algo que se transmitirá a muchas, muchas generaciones que están surgiendo y aspiran a ser como tú como persona y como un gran campeón de tenis".

Y ha acabado agradeciéndole su carrera: "Me ha honrado y emocionado mucho que me hayan llamado tu rival durante los últimos 20 años, casi, hemos jugado más de 60 partidos. He aprendido mucho en nuestros encuentros y te agradezco mucho por haberme convertido en el jugador que soy y que fui durante los últimos 20 años",