La jubilación dorada de Rafa Nadal: este es el primer negocio que abrirá tras retirarse

Se acabó. La espectacular carrera de Rafa Nadal llegaba el pasado martes a su final después de que España fuera eliminada por Países Bajos en los cuartos de final de la Copa Davis. Él mismo dijo que no creía en los finales felices, de película. El balear, de 38 años, no pudo cumplir el sueño de retirarse con una sonrisa y lo hizo con la tristeza que acompañó a la eliminación de España. Sin embargo, aseguró que se retira del tenis "con la tranquilidad" de haber dejado "un legado no solo deportivo, sino también personal".

Ahora, ya disfruta de su merecido retiro en Mallorca pero su agenda está repleta de viejos y nuevos proyectos. La nueva vida de Rafa Nadal fuera de las pistas ya ha comenzado y a su llegada a Mallorca no dudó en bromear con su jubilación. "Se ha puesto punto y final a lo que es mi carrera profesional, o sea que estoy jubilado", afirmó entre risas a los micrófonos de RTVE, también mostrándose calmado ante su nueva etapa.

Sin embargo, el balear tiene muchos proyectos de cara al futuro y su último pelotazo verá la luz en diciembre. Y es que tal y como ha anunciado Hosteltur, Punta Cana es el tercer destino que contará con un hotel de la marca ZEL, lanzada por Meliá Hotels International y el tenista Rafa Nadal.

El establecimiento, que ya tiene las reservas abiertas para recibir a sus huéspedes en diciembre, será el primer hotel lifestyle all-inclusive del Caribe.

Tras dos aperturas en España, el ZEL Mallorca inaugurado en 2023 y el ZEL Costa Brava abierto este verano, la marca desembarca en Punta Cana, llevando a República Dominicana el estilo de vida mediterráneo.

“Consideramos que ZEL es una auténtica embajada mediterránea y esperamos introducir nuestra experiencia lifestyle en Punta Cana”, dijo Gabriel Escarrer, Presidente y CEO de Meliá Hotels International. “Junto con Rafa, decidimos embarcarnos en esta aventura para compartir nuestros valores desenfadados y nuestra cálida cultura con nuestros huéspedes de todo el mundo. El Caribe es un destino lleno de encanto que complementa perfectamente la marca ZEL, creando un retiro vacacional diferente a cualquier otro”.

Así son las impresionantes instalaciones

El ZEL Punta Cana, de 190 habitaciones, adopta la filosofía del “outdoor living” y el diseño biofílico, integrándose al entorno natural, respetando la arquitectura original y utilizando materiales que conectan a los huéspedes con el espacio.

El patio principal del hotel representa el estilo mediterráneo y cuenta con un café de especialidad y un espacio para comprar souvenirs locales. En él, los huéspedes podrán también realizar el check-in y check-out de forma autónoma a través de sus quioscos.

Además. ofrecerá siete restaurantes con cocina mediterránea fusionada con la gastronomía local, además de opciones griegas, mejicanas, japonesas y bares. Parda será el buffet mediterráneo que acogerá las actividades de ocio nocturno, como los vermuts sociales o las verbenas de noche. La oferta gastronómica se completa con un Beach Club frente a la playa.

La marca lanzada por Meliá Hotels International y Rafa Nadal promueve el equilibrio entre el bienestar activo y el descanso. Al igual que los hoteles en España, el de Punta Cana contará con el programa de entretenimiento ZEL Club.

Así, en el hotel los huéspedes podrán disfrutar del spa, de sus dos piscinas o participar de clases de yoga y hasta talleres de bordado croata.

Estas experiencias se llevarán a cabo en ‘The Studios”, tres estudios enfocados en actividades wellness, fitness y training que también albergarán gimnasio y entrenamientos en grupo o personalizados, dirigidos por entrenadores certificados. Semanalmente se organizarán sesiones de running grupales, retiros de fin de semana, KO sessions de boxeo o cursos de cocina creativa.

Y como no podía ser de otra manera, tratándose de Rafa Nadal, el hotel también cuenta con cinco pistas de tenis y los amantes del golf podrán perfeccionar su técnica en el campo de golf del Cocotal Country Club, que cuenta con varios hoyos rodeados de un paisaje tropical único.

En 2025, este ambicioso proyecto del tenista abrirá un nuevo establecimiento en la Gran Vía de Madrid. Un año después, la marca llegará a Albania.