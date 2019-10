Federer se disfraza de Nadal para llegar a cuartos en Shanghái, donde también gana Djokovic

Va diciendo Djokovic por Shanghái que qué maravilla poder jugar así. Que está encantado. Hace no tanto, un mes, no más, pensó que la temporada podía haber llegado a su fin por un problema en el hombro izquierdo. Se recuperó y no es que nadie haya podido ganarle un set, es que ni han estado cerca. Se llevó el torneo de Tokio sin un rasguño y en el Masters 1.000 chino va por el mismo camino. El joven Shapovalov cayó fácil en el estreno. Isner apenas "duró" un set al serbio en los octavos de final (7-5 y 6-3).

Apoyado en su gran servicio, el estadounidense llegó a molestar a Djokovic, que pegó un grito cerca del final primer parcial por mandar un resto de revés fuera. Con Isner la paciencia es fundamental porque sabes que va a hacer muchos saques directos o que no se van a poder devolver. Después, hay que aprovechar las oportunidades. Dos bolas de break para Nole, dos rupturas. Primero para llevarse ese parcial inicial por 7-5, en el momento clave; y en el segundo set nada más empezar, para poder vivir tranquilo y llegar al 6-3. No cedió ni una pelota de ruptura el serbio, que apenas concedió ocho puntos cuando sacaba él.

Sigue con éxito Djokovic la defensa del título en Shanghái. Lo necesita para poder luchar con Nadal por mantener el número uno. Su rival en cuartos será el griego Tsitsipas. También ganó el hombre de moda del circuito, e hipotético rival de Nole en semifinales, el ruso Medvedev, a Pospisil (7-6 [9/7] y 7-5). Ahora se enfrentará con Fognini.

Por el otro lado del cuadro, más apuros que Djokovic pasó Roger Federer. El suizo venció por 7-6 (9/7) y 6-4, pero recurrió a su versión de superviviente, al más puro estilo Rafa Nadal, en el primer set ante Goffin. Cinco pelotas de set tuvo el belga, pero no supo y no le dejaron ganar ninguna de ellas. Primero dispuso de un 6-5 a favor y saque, pero Federer logró romper el servicio de su rival. En el tie break mandaba Goffin 5-2 y tuvo otras tres oportunidades de llevarse el parcial. En una, la red jugó en su contra, ya que el tiro del helvético pasó al otro lado tras tocar la cinta; más tarde, Federer restó como pudo un saque al cuerpo para poder seguir el punto, mandar una pelota defensiva a la línea de milagro y terminar volviéndose a salvar. En cuanto tuvo él la primera posibilidad, se llevó el set. También comenzó con algo de dudas Roger la siguiente manga, debiendo salvar pelotas de break. El duelo se mantuvo parejo y de nuevo en el momento decisivo, cuando se le presentó la opción del break mediado el set, lo logró y se metió en cuartos, donde le espera Zverev o Rublev. Por su parte, el español Roberto Bautista-Agut fue derrotado por el italiano Berrettini (7-6 [7/5] y 6-4), que jugará los otros cuartos contra Thiem o Basilashvili.