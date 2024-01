Djokovic lanza un mensaje a Nadal y Federer desde Australia

En su partido número 100 en Melbourne Park, Djokovic ha empezado a parecerse al jugador que ha levantado diez veces el trofeo de campeón del Open de Australia. El serbio se impuso en tres sets (6-3, 6-3 y 7-6 en dos horas y 28 minutos) al argentino Tomás Martín Etcheverry para sellar el billete a los octavos de final donde la espera el francés Adrian Mannarino. Los precedentes entre ambos señalan un rotundo 4-0 para el número uno del mundo.

Nole superó con su triunfo los de Nadal en Melbourne y se confirmó como el segundo tenista con más apariciones (16) en los octavos de final del torneo, en una lista liderada por el suizo Roger Federer, que ha estado presente en 18 ocasiones. Además, el de Belgrado hizo unas declaraciones al final del partido directamente relacionadas con sus colegas del "Big 3". "Sé que a Federer no le gustaba la manera en la que yo me comportaba. No le sentaba bien, no sé los otros. Imagino que no era el favorito de los top, ya que nunca he tenido miedo de decir que quería ser el mejor del mundo. Yo tenía confianza y sentía que tenía el juego para ello. Nunca le falté el respeto a nadie. Siempre saludé al principio y al final de los partidos y reconocí al rival. El respeto siempre debe estar presente. Luego, en un partido, pueden pasar muchas cosas dentro de la batalla y no se le puede gustar a todo el mundo".

Djokovic se sintió ante el argentino bastante mejor que en las dos rondas anteriores. "Ha habido un cambio positivo. Me empiezo a sentir mejor de juego y de físico. No me he hecho el test COVID porque es un proceso vírico normal y ahora ya está en la última fase", explicó sobre el cuadro vírico que ha sufrido en el arranque de la semana.