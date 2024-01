El cambio de normativa en el Open de Australia que no convence a Djokovic

Novak Djokovic tuvo un duro estreno en el Open de Australia ante Prizmic, el joven croata de 18 años campeón de Roland Garros júnior que disputaba por primera vez el cuadro final de un Grand Slam. Tuvo cuatro horas en pista al número uno del mundo, que al final ganó (6-2, 6-7, 6-3 y 6-4), pero se rindió a su rival, capaz de jugarle de tú a tú durante casi todo el encuentro.

Nole le dio la enhorabuena de forma efusiva y tuvo el detalle de no salir al centro de la pista, como hacen siempre los ganadores, sino que pidió un aplauso para su oponente. “Tuve un gran contrincante. Para una persona de 18 años es muy maduro y nunca se rindió. Estoy muy impresionado con su juego. He escuchado muy buenas historias sobre su disciplina y rutinas que le hacen muy fuerte físicamente”, afirmó Djokovic.

El partido tuvo momentos brillantes y un Djokovic con su clásico juego con el público al llevarse las manos a las orejas, como desafiándolos a que volvieron a ir en su contra. Además, al serbio se le vio molesto por una nueva norma que, admitió después, no conocía. El tenis es un deporte distinto al resto en muchos sentidos. Durante los puntos se guarda silencio; y hasta ahora los aficionados sólo podían entrar cuando hay descansos, en los juegos impares. Si el duelo estaba empezado o, por ejemplo, terminaba el segundo juego, tienen que esperar fuera de la pista hasta que llegue un parón para poder ir a su asiento.

En Melbourne se está probando que haya circulación de gente en todo momento, al final de cualquier juego, no sólo cuando los tenistas tienen que ir a sentarse a los banquillos. Eso contrarió al tenista serbio, que en muchos momentos miró a la grada quejándose, porque se estaba retrasando el arranque. No entendía nada porque admitió que no conocía esa novedad. “Para mí es complicado porque yo estoy acostumbrado a otra cosa y hemos perdido mucho tiempo", reconoció el gran favorito para llevarse en este primer Grand Slam de la temporada. “El motivo que hay detrás es mejorar la experiencia para los seguidores. Lo entiendo, jugamos para ellos. Sin embargo, hoy hemos perdido algo de tiempo porque tuvimos que esperar para que algunos aficionados se sentaran, no sé si es la mejor regla. Ellos quieres disfrutar, tengo un poco de opinión divida”, añadió.

Djokovic se enfrenta en segunda ronda con un tenista local, el australiano Alexei Popyrin. Sólo hay un precedente entre ellos, en Tokyo en 2019. Venció el serbio por 6-4 y 6-2.