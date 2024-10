El Djokovic más emocionante con Rafa Nadal: "No lo dejes, tío"

Rafa Nadal perdió (6-2, 7-6(5)) ante el serbio Novak Djokovic este sábado en el que era el partido por el tercer puesto del torneo de exhibición Six Kings Slam que se está disputando en Riad, el punto y final a la mayor rivalidad de la historia del tenis.

Nadal volvió a sufrir, como el jueves ante Carlos Alcaraz, pero encontró ritmo y puntos ganadores en el segundo set para acercarse al nivel del actual número cuatro del mundo. El de Manacor, que anunció su retirada la semana pasada tras la Copa Davis de dentro de un mes, salvó una bola de partido en el segundo set y rompió el saque del serbio para forzar el 'tie-break'.

El resultado indicó, como era previsible, que la distancia entre ambos ya es grande. Fue evidente en la segunda ronda de los Juegos Olímpicos, el último partido oficial, donde el serbio logró un cómodo triunfo por 6-1 y 6-4 en el camino hacia el oro que ganó días después.

Pero lo mejor llegó después, en los discursos, en la emoción entre dos rivales, que se respetan y que se han llevado al límite. "No sé por donde empezar. Quién iba a decir que íbamos a estar durante tantos años compartiendo esta rivalidad", empezó Djokovic. "Te tengo un gran respeto, eres un increíble atleta y una gran persona. La rivalidad ha sido muy intensa, así que ojalá podamos sentarnos y compartir una bebida en la playa hablando de la vida", le dijo con humor. "Felicidades al equipo por el éxito, sé todos los sacrificios que tu familia ha hecho y merecen todos los éxitos que has cosechado", continuaba. Y le hizo una petición: "Ha sido un honor compartir la pista contigo y... no dejes el tenis, tío. Dejas un increíble legado, gracias de parte de todo el mundo del tenis".

Rafa Nadal le contestó con el mismo cariño: ""Gracias Novak y a su equipo por todos los momentos que hemos compartido en la pista. Has sido un rival espectacular que me ayudó a superar mis límites durante quince años. Gracias porque sin eso no hubiera sido el jugador que ahora soy", dijo en el centro de la pista de The Veniu el ganador de veintidós Grand Slam.

"Enhorabuena por tus títulos, Novak y por tu carrera y te deseo lo mejor para el futuro", añadió Rafael Nadal que echará de menos "casi todo".

"Durante casi veinte años siendo competitivo en los mejores escenarios, en los que soñaba con estar cuando era pequeño. No podré agradecer lo suficiente el apoyo recibido este tiempo. Soy muy afortunado", acabó Rafa Nadal.

Una raqueta de oro, regalo para Nadal

Como despedida, una vez concluido el choque con la victoria del serbio y tras los discursos de rigor de ambos protagonistas, legendarios, que firmaron su último clásico, Turki Al sheikh, asesor de la Corte Real de Arabia Saudí, que presidió la competición, hizo entrega de un maletín al español, que, al abrirlo, se encontró con una impactante raqueta de oro.

Antes, la organización había reconocido el recorrido y la carrera del legendario deportista español, ganador de veintidós títulos del Grand Slam, que agradeció "a la organización estos días increíbles y uno de los públicos más apasionados".

Ya sólo le queda un capítulo, el de la Davis, probablemente no en los partidos individuales, pero sí en los de dobles. La reventa se ha disparado en Málaga porque todo el mundo quiere asistir a ese momento histórico. El adiós de Rafa.