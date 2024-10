Nadal - Alcaraz, en directo hoy: semifinales Six Kings Slam, en vivo.

"Es una pena que se retire porque yo crecí viéndole jugar por la televisión. Él fue una de las razones por las que juego a tenis y he querido ser profesional. Rafa ha sido muy importante en mi vida y en mi carrera. Yo siempre soñé jugar contra Rafa y he jugado menos veces de las que me hubiera gustado. He tenido el privilegio de ser su compañero en los Juegos y, si todo va bien, estaremos juntos en el equipo de Copa Davis. He quemado todas las etapas con él y mis momentos van a ser inolvidables"