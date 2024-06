Hasta Doncic flipa con Llull

Luka Doncic ya está preparando sus primeras Finales de la NBA. El esloveno se medirá con los Boston Celtics a partir de la madrugada del viernes 7 (02:30, Movistar +), pero antes tiene tiempo para ver lo que sucede en la Liga Endesa. El MVP de las finales de la Conferencia Oeste vio el segundo partido de la semifinal de la Liga Endesa entre Real Madrid y Barcelona después de eliminar a los Minnesota Timberwolves (4-1).

Y el exjugador del Madrid cayó rendido ante el que fue su compañero y hoy es capitán de los blancos, Sergio Llull. "Que buenoo eres", escribió Doncic a través de su cuenta personal en la red social X con mención a la de Llull y los emoticonos de tres llamas de fuego y dos mandarinas, durante el segundo partido contra el Barça. Llull anotó 18 puntos de los cuales 13 llegaron en el segundo cuarto. Además dejó una de sus "mandarinas", un triple desde 13 metros para poner final al tercer parcial. El Madrid terminó ganando por 104-98.

Ese mensaje de Doncic no ha sido la única interacción del jugador con el que fuera su club a lo largo del día a través de X ya que previamente reposteó un texto en inglés en el que la entidad le felicitaba por alcanzar sus primeras finales de la NBA, indicando que los madridistas "están muy orgullosos" de él y afirmando además que le seguirán y le apoyarán en su nuevo reto.

No fue el único que cayó rendido a Llull. "Él puede hacer eso, tiene mucho talento para hacerlo y la frialdad y la calentura simultáneamente. Es un plus que nos da mucho, un líder ganador y vamos con él a donde sea. Nos tiene acostumbrados a esas cosas", comentó Campazzo. Hasta Chus Mateo, poco dado a alabar a jugadores concretos, hizo una mención sobre su capitán: "Por una parte no deja de alegrarnos a todos y de transmitir esa alegría y esa magia que él tiene. Pero tampoco quiero decir que me sorprenda demasiado, me estoy acostumbrando desde que conozco a Sergio Llull a ver que esto empieza a ser parte de lo normal. Es un jugador con una magia especial y en esas ocasiones todos sabemos que le gusta tener el balón, da gusto ver cómo se mantiene todavía para entrar en la pintura y acabar contra un pívot contra contacto como ha hecho hoy y tomar tiros con esa fiabilidad, que parece que van a tocar techo y caen limpios en la canasta opuesta. No una vez ni dos. Solo está al alcance de algún privilegiado, y los contaría con los dedos de la mano". Real Madrid y Barcelona retomarán la serie el domingo 2 de junio a partir de las 18:30 en el Palau Blaugrana con ventaja 2-0 para los blancos.