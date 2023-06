La dura confesión de Kyrgios sobre su trágica temporada

Nick Kyrgios afrontó una etapa complicada de parón desde el ATP Nitto Finals tras someterse a una cirugía a inicios de la temporada 2023. Ahora mismo, su vuelta en Stuttgart alegra a sus fans. El tenista australiano habló con ATP. "No diría que fue una cirugía mayor, pero tuve una cirugía bastante serie en la rodilla. Me tomó alrededor de cinco meses volver a jugar, moverme y estar listo para jugar contra estos jugadores. Ha sido difícil, pero a veces ha sido increíble estar en casa con mi familia. El tenis es un deporte en el que viajas gran parte del año y estar en casa, para mí, era importante. Pero ver a todos los demás jugar no fue fácil a veces. Estoy súper emocionado de que mi rodilla esté un poco mejor y ahora pueda jugar", afirmó.

"La temporada de césped para mí siempre es la mejor parte del año. Este año ha sido muy duro para mí, obviamente me he estado recuperando de una cirugía de rodilla. Regresaré a un torneo donde lo he hecho muy bien en el pasado y jugué algunos partidos increíbles. El público siempre me apoya mucho y el ambiente es muy bueno", insistió.

"Estoy súper emocionado de estar aquí de nuevo y de salir y practicar el deporte en el que he estado trabajando tan duro para volver", reiteró el tenista. Estas palabras contrastan con las de hace unas semanas. "Estoy muy decepcionado. Era uno de los torneos más importantes de mi carrera y esto no es algo fácil. Sentía que tenía la oportunidad de ganar un Grand Slam, pero creo que he tomado la mejor decisión", afirmó.

Pese a que Kyrgios tiene fama de polémico si hay un tenista al que apoya ese no es otro que Carlos Alcaraz: "Para mí es una locura que Kyrgios diga que soy el favorito o que voy a ganar el torneo. Diría que él es uno de los favoritos también. Tiene el nivel. Diría que es más serio fuera de la cancha. Juega increíble, todos saben eso. Sí, también es uno de los favoritos para ganar el torneo".

De hecho, esa mala fama que tiene Kyrgios empezó a raíz de un asunto con la orina. "Lo de la orina es simplemente estúpido, las reglas del tenis son muy tontas. Siempre estoy discutiendo con los árbitros. Me han multado muchas veces y soy el mejor tipo. La forma de ser de cada uno en el tenis va un poco por dentro, pero yo siento que no estoy haciendo nada loco. Si lo comparas con otros deportes, simplemente siendo soy yo mismo... pero en el tenis no puedes caminar demasiado por el alambre porque te pueden sancionar y yo necesito jugar", dijo.