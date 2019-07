Dybala se va al Manchester United, ¿Pogba más cerca del Real Madrid?

"Los jugadores son estos, no hay que darle más vueltas. ¿Pueden cambiar cosas? Sí, hasta el 31 de agosto. El año va a ser muy largo y tengo confianza en que vamos a competir bien", dijo tras la derrota contra el Tottenham Zidane, hermético como casi siempre a la hora de hablar de fichajes. En realidad, para que se cumplan los principales deseos que tiene el entrenador francés no hay tanto tiempo. El 2 de septiembre se cierra el mercado en España, pero en la Premier lo hace el 8 de agosto y a quien quiere Zizou es a Pogba. También a Mané, pero el atacante del Liverpool es una utopía más que una posibilidad real. Tampoco es fácil lo de Pogba, pero en el Madrid no lo dan por perdido y el Manchester United está haciendo movimientos para reforzar su equipo. El último va a ser el de Dybala, otro centrocampista, aunque de otro corte. Las primeras informaciones decían que el argentino de la Juventus podía entrar en un trueque, con algo de dinero, con Pogba para que el francés regresara al club italiano, pero finalmente va a ser Lukaku el que entre en la operación, según informa Sky Italia. El atacante belga es pretendido por la "Vecchia Signora" y por el Inter de Milán, y el primero va a ser el ganador si se perfilan los últimos detalles, que son básicamente que el agente de Dybala llegue a un acuerdo con el United.

El intercambio, por tanto, será Dybala-Lukaku, Pogba no entrará en esta operación y el Manchester suma otro medio. La esperanza sigue abierta en el Real Madrid por el francés, del que, lógicamente, se hubiera despedido si se marchaba a la Juve; aunque el precio siempre se irá bastante más allá de los 100 millones y la negociación será dura. El problema para el Manchester es que ya perdió a Ander Herrera, otro centrocampista con características defensivas (Pogba no es sólo eso, aunque también lo tiene). Pero el conjunto "devil" va a seguir moviéndose en la semana larga que le queda de mercado. Si se concreta lo de Dybala, como parece, sería el cuarto refuerzo tras Pereira, un portero; Aaron Wan-Bissaka, un lateral derecho; y Daniel James, un extremo izquierdo.