Joao Félix se moja sobre si vivir en Madrid o Barcelona: "Está más preparada para los famosos"

En el debate entre las dos ciudades más pobladas de España también entra el aspecto de cuál de las dos es la mejor para vivir. La capital es percibida como algo más castiza, como un destino en el que la vida social es algo más intensa debido a una agenda cultural inagotable, un ritmo de lo más frenético y esa costumbre de salir por los mejores bares durante las horas más altas de la noche. Por su parte, Barcelona ofrece la capacidad de mezclar un destino mediterráneo y cosmopolita, en el que el mar, el mejor clima y una vida más tranquila están a la orden del día. Por eso, las calles están llenas de debates con argumentos de todo tipo. Unos defienden que en Madrid nunca te aburres, mientras que otros sostienen que en Barcelona se vive mejor.

También entra en juego el conflicto relativo a las oportunidades laborales. Mientras que Madrid concentra un sin de sedes de las mejores empresas, instituciones públicas y multinacionales, lo cual supone que se la vea como una ciudad con más opciones profesionales; Barcelona ha ido ganando terreno en sectores como el diseño, la tecnología y la innovación, gracias a su ambiciosa proyección internacional.

El acceso a la vivienda en Madrid y Barcelona: un tema muy complejo

Por supuesto, no hay que dejar que caiga en el olvido la cuestión del idioma y la identidad cultural. Si no es en Cataluña, todos los españoles dan por hecho que solo se habla el castellano y que la propia identidad española está de lo más presente. En el bando del terreno catalán, por supuesto, la convivencia entre la lengua oficial y la cooficial puede ser vista por algunos como sinónimo de riqueza cultural, como también puede provocar el rechazo de quienes temen sentirse excluidos si no hablan catalán. A esto también hay que sumarle el tema de la política: las tensiones entre el independentismo catalán y el gobierno central han marcado diferencias en la percepción que la gente tiene de ambas ciudades.

Y lo último, aunque seguramente serán muchas más cosas, los precios. Es cierto que tanto Madrid como Barcelona son caras, sobre todo en cuanto el acceso a la vivienda se refiere. La Ciudad Condal es más barata que la capital en este sentido, aunque esto también ha ido cambiando a lo largo de los años. Por eso, varios defienden que vivir en la ciudad madrileña implica más gastos en alquileres o con un contrato hipotecario, pero también es vista como aquella que tiene mejores sueldos que Barcelona. Sin embargo, otros opinan que en la propia Barcelona se paga más por la calidad de vida y que, además, se tiene la suerte de tener todos los servicios más 'a mano'. De hecho, el precio de la vivienda ha experimentadola mayor subida en 18 añosdurante el primer trimestre de 2025.

Joao Félix revela dónde viviría entre Madrid o Barcelona

Las redes sociales están llenas de mensajes de toda clase que revelan experiencias personales y opiniones sobre este conflicto social, cultural, político y económico. Este tipo de comentarios suelen generar las discusiones más acaloradas y altos niveles de audiencia. No obstante, cuando esto lo hacen los más famosos, todos los españoles se paralizan y se posicionan a favor o en contra de los juicios de quienes son más reconocidos en toda España.

Un claro ejemplo de ello son las figuras ligadas al mundo del deporte,sobre todo al del fútbol por levanta pasiones de todo tipo. Joao Félix, exdelantero del Atlético de Madrid y del FC Barcelona, ha sido uno de los últimos que se ha pronunciado sobre este tema y ha revelado qué ciudad escogería para vivir en Madrid y Barcelona. Estas declaraciones las hizo en 2024, cuando aún estaba cedido desde el equipo rojiblanco al conjunto culé, y su respuesta dejó sin palabras a los blaugranas.

Joao Félix con el Milan Captura de pantalla

"Hay más privacidad en Madrid"

La respuesta del portugués fue clara: "Madrid está más preparada para recibir personas famosas, ya que tienen más privacidad que en Barcelona". Es cierto que la Ciudad Condal le lleva gustando desde que era pequeño porque tiene playa, pero "en Barcelona, si quieres vivir en una casa y quieres tener un condominio privado no tienes opciones". Reflejó que sus compañeros de equipo no tienen y que no pueden vivir en esas propiedades privadas.

La revelación que hace Joao Félix sobre Barcelona también tiene que ver con el sector servicios, en concreto con aquellos en los que se sirve comida. "Por ejemplo, vas a un restaurante y no tienen aparcacoches", explica. Sin embargo, en Madrid "vas a cualquier restaurante y tienes un aparcacoches, y también tienes condominios privados en los que vivir".

Aunque asegura que él está "muy a gusto" en la Ciudad Condal, también declara que puede estar muy tranquilo por las propiedades que tiene en Madrid viviendo en Barcelona, algo que deja entrever que a la inversa no pasaría. "Yo tengo una casa allí ahora mismo. Tengo las llaves del coche... tengo todo aquí pero no pasa nada. Por eso, creo que Madrid es mejor en esa cuestión de vivir, de estar más tranquilo", argumenta.