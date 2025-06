Anabel Pantoja, “desesperada” en El Rocío: hace un llamamiento para ayudar a su hija Alma

La investigación judicial contra Anabel Pantoja y David Rodríguez por lo acontecido por su hija sigue su curso. Han pasado ya muchos meses de calvario, pero no tiene visos de terminar pronto. A la espera de que la justicia se pronuncie sobre las acusaciones de presuntos malos traros contra la pequeña Alma, que determinaron su ingreso en un Hospital de Gran Canaria durante 18 agónicos días, los padres siguen con su rutina. Una que les ha emplazado ahora en El Rocío, cumpliendo una promesa que se hicieron en la sala de espera del centro médico.

La influencer no quiere pronunciarse al respecto en público y tampoco en sus redes sociales. Quiere evidenciar que nada de esto forma parte de su vida, aunque sus desvelos le están costando. Pero hay otros muchos que le quitan el sueño y que la mantienen en vilo, como así ha reconocido ahora mientras recorre el camino de peregrinación por la Virgen. Y es que ha pasado un mal momento por su hija. Uno tal, que no ha dudado en sentenciar que está “desesperada”, al verse con las manos atadas y sin saber qué hacer.

El look para madres de comunión de Anabel Pantoja. Gtres

Anabel Pantoja, “desesperada” en El Rocío por su hija

Un despiste le ha vuelto a traer por la calle de la amargura a la sobrina de Isabel Pantoja. Después de reencontrarse con su tía en Almonte, Huelva, en el inicio del camino rociero, la influencer ha hablado sobre las complicaciones que se ha encontrado. Unas marcadas por una tendinitis crónica y un olvido que le ha hecho que la ruta se le haga cuesta arriba: “Estoy desesperada. Hago un llamamiento a ver si me podéis ayudar. Me traje ayer a la gordi, quería pasearla y demás y me dice Antonio, el carro no lo sacas, la llevas en brazos”, comienza a poner en contexto a sus fans de Instagram, en busca de ayuda desesperadamente.

El camino de El Rocío no es un lugar preparado para hacerlo empujando el carrito del bebé. El barro y las irregularidades del terreno suponen un problema añadido si se pretende hacer pensando en la comodidad de la niña. Algo que ya tuvo en cuenta la propia Anabel Pantoja, de ahí que no se olvidase de llevarse todo lo necesario desde Gran Canaria hasta Sevilla, donde hizo escala en casa de su madre, Merchi. Aquí es donde se ha producido el desafortunado error, uno que le ha costado sudores y lágrimas a la joven. Se trajo la mochila de porteo de la pequeña, pero se la olvidó en el salón de la casa de su madre.

Anabel Pantoja en El Rocío Gtres

Su amigo le propuso que, en vez de empujar el carrito del bebé, llevase a su hija en brazos durante la peregrinación. Ella lo veía bastante complicado: “Pero siete kilos cogidos, un rato, un rato, un rato… ¿cuándo se te queda dormida qué haces? Yo pensaba que el carrito podía ir por algunas calles y que podría defenderme, pero qué va, qué va”, planteaba el problema, en busca de una solución entre sus más de dos millones de seguidores de Instagram. Y es que tras dejarse la mochila de porteo en casa de su madre, no ha podido encontrar una tienda en la que comprar una que la sustituya y le ayude en su tarea.

Anabel Pantoja proponía que alguien que estuviese cerca de la casa de su madre en Sevilla se la pudiese acercar a El Rocío. También dejaba abierta la posibilidad a otras opciones, pero finalmente ha tenido la suerte de encontrar quién le salve la vida: “Muchísimas gracias, porque he visto todos los mensajes de ayuda para traer el porteo desde Sevilla. Al final, me lo va a traer mi amigo que venía a El Rocío y me va a hacer el súper favor”. Se solucionó el problema y ha evitado tener que llevar durante las largas horas del camino a su bebé en brazos que, según apunta, ya pesa 7 kilos.