El atlético Thomas Partey, última víctima de la oleada de robos a futbolistas

Apenas 48 horas después del robo en su casa que sufrió el jugador del Real Madrid Casemiro mientras disputaba el derbi del sábado, otro futbolista, el atlético Thomas Partey, ha sido víctima del asalto a su domicilio cuando viajaba con su equipo a Moscú.

Partey reside en la localidad madrileña de Boadilla del Monte y el asalto a su domicilio se produjo este lunes por la tarde, según han confirmado a Efe fuentes de la Guardia Civil que investigan el robo. El centrocampista del Atlético de Madrid no se encontraba en su casa, ya que viajaba con su equipo a Moscú donde esta noche juega un partido de la Liga de Campeones contra el Lokomotiv. Por el momento, y al no estar en Madrid, el futbolista no ha presentado denuncia sobre lo ocurrido.

Durante este año, también sufrieron robos o intentos de robo, Karim Benzema, Lucas Vázquez, Isco Alarcón o Álvaro Morata, al igual que el entrenador Zinedine Zidane, en la Comunidad de Madrid, los barcelonistas Kevin-Prince Boateng, Jordi Alba, Arthur y Samuel Umtiti, los béticos Joaquín y William Carvalho, los valencianistas Ezequiel Garay, Gabriel Paulista y Kondogbia o el villarrealense Funes Mori.