El Barça gana al Nápoles (2-1) y descubre a su nuevo portero

El Barcelona, por decirlo de una manera sencilla, en líneas generales hizo aguas en defensa. Tanto de forma individual (qué flojo Umtiti, que problemas en defensa de Wagué, que difícil debut de Junior, superado por Callejón atrás y negado en ataque) como de manera colectiva, y eso ya no afecta sólo a la zaga: fue un equipo demasiado estirado y partido, frágil. Claro que sólo es pretemporada, es lógico, puede pasar, y este descontrol sirvió para que los aficionados azulgranas que no lo conocieran mucho, descubrieran a su nuevo portero. A Neto. Es el hombre destinado a ser el suplente de Ter Stegen, aunque quiere apretar al alemán desde el comienzo, y en el duelo contra el Nápoles jugado en Estados Unidos se interpuso en el camino de Insigne en un cara a cara espectacular, cantado para el delantero; hizo lo mismo en el tiro de Mertens, y en otra mano espectacular ante Milik; y también se adelantó en los balones largos como si fuera un central y demostró que sabe jugar con los pies... El único que logró superarlo fue su compañero Umtiti en propia puerta, pero el Nápoles ya había merecido más antes. Y ese tanto desgraciado del central sólo fue el empate de los italianos, porque el Barcelona sí aprovechó una ocasión que no suele verse en el Camp Nou: un tiro desde fuera del área con rosca de Busquets que se fue a la red. Marcó después Rakitic en la segunda parte y el Barcelona se llevó este primer asalto estadounidense ante el Nápoles, que tendrá continuación el próximo sábado.

Luis Suárez y Griezmann compartieron delantera, pero el francés sigue buscando el gol que no llega. Fue de más a menos, lo intentó con un par de disparos y hace algunas cosas bien, como combinar rápido de primera y moverse todo el rato, pero todavía le falta en su proceso de adaptación a su nuevo club. Se espera más de él. Lo que no consiguió el Barça con dos de sus estrellas sí lo logró con los canteranos, en la segunda parte. Aunque siguió sufriendo mucho atrás y fue salvado por Neto y por la falta de puntería del Nápoles, atacó más y mejor tras el descanso el equipo español, con Rafinha y Abel Ruiz en el campo y, un poco más tarde, con la velocidad de Dembélé, que tiró un balón al palo. Pero, sobre todo, con la clase de Riqui Puig. Menudo futbolista hay en un cuerpo tan pequeño. Ya había sido de los mejores en el primer tiempo. Lo hace prácticamente todo bien. Tiene toque de balón, entiende el juego del equipo, tiene último pase, movilidad, atrevimiento. Recibía y se giraba: peligro; daba pausa en el momento justo, llegaba al área... Otra actuación para hacer pensar a Valverde si puede tener un papel cada vez más importante en el equipo. Pero hay tanta competencia en esa zona del campo que, siendo realistas, es difícil. En este partido, por ejemplo, jugaron sus primeros minutos de pretemporada juntos De Jong y Busquets.

Dembélé se lo pasó en grande en los minutos finales con espacios. Si se ajusta, el francés puede ser letal, porque su capacidad para dejar rivales atrás no la tiene casi nadie. Puede salir por los dos lados con facilidad y es una flecha. Dembélé se divirtió tanto al final como Fabián al principio. El internacional sub 21 del Nápoles dio una lección en los primeros 45 minutos, pero todo lo que generó no lo aprovecharon sus compañeros. Tampoco él en su disparo detenido por Neto que, por cierto, al final volvió a entrometerse con una buena mano entre Milik y la portería.

2- Barcelona: Neto, Wagué (Semedo, min 66), Todibo (Piqué, min 66), Umtiti, Junior Firpo, Rakitic, Busquets, Riqui Puig (De Jong, min 66), Griezmann (Rafinha, min 46), Carles Pérez (Dembélé, min 66) y Luis Suárez (Abel Ruiz, min 46).

1- Nápoles: Meret, Di Lorenzo, Manolas (Luperto, min 57), Maksimovic, Mario Rui (Ghoulan, min 57), Zielinski, Elmas, Callejón (Gaetano, min 57), Fabian Ruiz (Verdi, min 57), Insigne y Mertens (Milik, min 57).

Goles: 1-0 (min 39): Busquets. 1-1 (min 42): Umtiti, en propia puerta. 2-1 (min 79): Rakitic.