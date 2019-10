"Lo sé, es como jugar con Karlovic con tetas grandes. Pero escucha, ella no va a sacar así durante todo el partido", le dijo Christian Zamalka, el entrenador a la tenista Misaki Doi, en un descanso del encuentro contra la alemana Goerges. Doi estaba desesperada porque no podía con la rival y su entrenador no encontró mejor manera de animarla que diciendo esa frase.