"Mamón ¿el ingreso mensual se terminó?": el mosqueo de Koldo tras cortarle el grifo un empresario que le pagaba 2.600 euros al mes

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que Koldo García "habría recibido de forma periódica una cantidad mensual" de 2.600 euros por parte de la constructora LIC (Levantina Ingeniería y Construcción), vinculada al empresario José Ruz, por el que según la Fiscalía Anticorrupción el exasesor de José Luis Ábalos habría "intercedido" ante la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, el que fuera director general de Carreteras Javier Herrero y el propio exministro de Transportes para que la empresa se beneficiara "de distintas obras públicas".

Según la UCO, parte de ese dinero "habría sido destinado a satisfacer una pensión" de Ábalos a su exmujer", "quedando lo restante en beneficio del propio Koldo", tal y como ponen de relieve las conversaciones a través de WhatsApp intervenidas y que constan en el informe policial que aboca a la imputación del ya exsecretario general de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Los agentes consideran reveladora una nota fechada el 19 de junio de 2023 hallada en el teléfono de Koldo con esta anotación: "Mamón el ingreso mensual se terminó??? Que no sé dime", que según la unidad policial alude a los supuestos pagos mensuales por parte de LIC.

"Yo ya no puedo hacer más"

Además, añade para reforzar esa conclusión, unos meses más tarde, el 23 de noviembre de 2023, Koldo traslada a Ábalos que "ya no podía seguir entregándole dinero para pagar la "pensión" debido al hecho de que José Ruz (al que identifican como "Pepe") habría dejado de abonarle los 1.100 euros que venía percibiendo" (un montante que la Guardia Civil eleva a 2.600 euros mensuales).

Esa conversación se sucede así:

Koldo: Te lo digo para que tengas conocimiento de causa porque yo no quiero problemas, digo, con nadie. El tema de lo de la pensión, vale, yo ya no puedo hacer más. Por qué motivo, porque yo cobraba mil cien euros de Pepe, ¿vale? Y no me, y ya no me los pagan.

Ábalos: ¿Ah no?

Koldo: No me los pagan. Entonces yo ya con eso pagaba tu pensión y me quedaba con cuatrocientos euros, ¿vale? Te lo digo para que lo sepas".

En relación a esas supuestas contraprestaciones derivadas de las adjudicaciones vinculadas a LIC y OCR que habrían percibido Koldo y su entorno la UCO señala que "estas habrían consistido en la contratación" de ambos "sin que hubieran tenido que desempeñar función alguna".

El exasesor de Ábalos, expone la Guardia Civil, habría recibido sumas de dinero procedentes de LIC a través del empresario Juan Carlos Etero, quien "habría simulado la contratación de Koldo, a quien dio de alta en la Seguridad Social, pagándole de manera recurrente una nómina de 2.600 euros netos con carácter mensual, que más tarde era compensada por parte de LIC" a Etero.

Koldo, en nómina

Los pagos, según la UCO, se produjeron entre noviembre de 2022 y junio del año siguiente. Así, el 14 de noviembre de 2022, el empresario le pide a Koldo que le entregue "lo que hablamos" para tramitar todo, respondiendo Koldo que se lo remitiría Patricia, quien le envió el DNI y la tarjeta sanitaria de su entonces pareja.

Dos días más tarde, el 16 de noviembre, se confirmó el alta de Koldo en la Seguridad Social por parte de Etero como trabajador desde el 15 de noviembre. Dos semanas después, el 1 de diciembre, el empresario envió a KOLDO un presupuesto de prestación de servicios y más tarde otro con "los gastos asociados" de Koldo como trabajador, "departiendo ambos las cuantías que debían figurar para, en efecto, recibir Koldo un salario neto de 2.600 euros mensuales". Ese mismo día, el empresario le mandó la nómina a la mujer de Koldo.

Pero las quejas sobre el retraso de LIC en pagar a Etero lo que este abonaba a Koldo de manera interpuesta no tardaron en asomar. El 25 de abril de 2023, Etero le pregunta a Koldo "cuándo pensaban pagarle desde LIC, ya que éste ya le estaba adelantando a Koldo el dinero mediante nómina". A lo que el exasesor de Ábalos replica que el día 26 cobraría, "pero que llamase directamente y preguntase". Llegado ese día, le pregunta al empresario si ya le han pagado. Y como este le contesta que no, Koldo García -subraya la UCO- "se comprometió a arreglarlo".

"Yo no voy a tener 18.000 euros tirados"

"La problemática de la operativa radicaba en torno a que los pagos se estarían realizando mediante pagarés y por tanto los abonos de LIC a Juan Carlos Etero se estaban produciendo tras haber satisfecho las nóminas a Koldo", apuntan los agentes.

Ese malestar llega al extremo de que el 5 mayo de 2023 Etero le manda un mensaje de voz a Koldo en el que le traslada que "tenía que ponerse en contacto" con "Pepe" (refiriéndose a José Ruz) "para que buscase una alternativa". En ese audio, Etero le dice a Koldo lo siguiente: ""Koldo estoy pensado que ha llegado el momento en que hables con Pepe que busque una alternativa, un plan b, yo no tengo porque estar sin cobrar y yo no tengo porque tener tres meses tirados".

"Me han mandado el pagaré de marzo para cobrar en junio, el de abril en julio, el de mayo en agosto, yo no voy a tener tirados 18.000 euros en la calle, yo lo tengo clarísimo y antes de que se haga la pelota más grande creo que lo mejor que pueden hacer es saldar lo que deben...eh... se rescinde el contrato con el finiquito que corresponda por tiempo que has estado, que me abonen todo y la misma paz se lleven que descanso me dejan".

"Yo aquí es que sinceramente no pinto nada, lo único que me han dado son problemas desde el primer día, beneficio ninguno, problemas uno detrás de otro, y yo no tengo necesidad de eso", le deja claro.

Ante esta situación, señala la UCO, en junio de 2023 "finalizó la canalización de pagos a Koldo por parte de LIC a través de Juan Carlos Etero" pues el día 15 .el empresario le envió "el documento de nómina correspondiente al mes de mayo de ese mismo año", el último pago al exasesor de Ábalos.