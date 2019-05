El gol más viral: lo metió el árbitro

El Harkemase no se lo creía. El árbitro Maurice Paarhuis no quería perderse detalle de una jugada dentro del área en la que atacaba el Hoek. Y tan cerca estuvo que la pelota le rebotó como un delantero más y acabó siendo gol. Era el segundo del Hoek, que se acercaba a los tres del equipo local. Los hombres de Harkemase protestaron sin ningún éxito. "Cuando sucedió quería que el suelo me tragase", dijo después el colegiado. "Recibí 500 mensajes poco después del partido, pero pronto fueron 1500", aseguró sobre la repercusión de su gol.