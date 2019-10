El misterioso mensaje de Hamilton en sus redes sociales

Lewis Hamilton está a punto de ganar su sexto Mundial de F-1, con lo que desempatará con Fangio y sólo le quedará por delante Michael Schumacher y sus siete coronas. Pero el piloto británico ha dejado en redes sociales un mensaje enigmático que ha dejado en shock a la Fórmula-1. "Sinceramente, tengo ganas de renunciar a todo, ¿por qué molestarse cuando el mundo es un desastre y a la gente no parece importarle? Me voy a tomar un momento para ordenar mis pensamientos. Gracias a quienes el mundo no les importa un bledo".

Hamilton tiene contrato con Mercedes hasta 2021.