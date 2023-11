Un entrenador de la NBA coge un micrófono en pleno partido y pide a su afición que deje de abuchear a un rival

Gregg Popovich, entrenador de los San Antonio Spurs, fue el gran protagonista en el Frost Bank Center. Greff cogió el micrófono en pleno partido y pidió a los fans de los Spurs que parasen de abuchear a Kahwi Leonard. "Disculpen un segundo. ¿Podemos dejar de abuchear, dejad que estos muchachos jueguen y mostrar un poco de clase? No es lo que somos. Dejad de abuchear", dijo a sus 74 años en un encuentro donde los Spurs acabaron perdiendo 102-109 ante los Clippers.

Más Noticias El mejor Santi Aldama

El primer abucheo fue cuando Leonard estaba en la zona de tiros libres cuando quedaban menos de cuatro minutos para el final del segundo cuarto y el público de los Spurs comenzó a silbar.

En ese momento, Popovich habló con el jefe de equipo Tyler Ford y, posteriormente, empezó con su discurso ante la atenta mirada de sus fans.

La reacción del público al mensaje del entrenador fue variado. Al principio se escuchó algún silbido y luego los aplausos predominaron. Al acabar el partido, Popovich dijo que su mensaje al público fue para que los aficionados no diesen más motivaciones al rival durante el partido: "Creo que cualquiera que sepa algo sobre deportes no debe molestar... No toques al oso", matizó.

"Si no tengo puesta la camiseta de los Spurs, probablemente me abuchearán el resto de mi carrera. Es lo que es. Como dije, son una de las mejores aficiones de la NBA y son muy competitivos. Pero cuando estoy en la calle o entro en restaurantes, me demuestran amor. Así que es lo que es", dijo un Kawhi Leonard que jugó en los Spurs de 2011 a 2018 ganando el anillo de campeón de la NBA de 2018.

"Kawhi Leonard era un gran jugador, pero no era un líder con nosotros. Manu Ginóbili y Patty Mills eran los verdaderos líderes. Siempre vamos a echar de menos el talento de Kawhi, pero con nosotros no ejercía ningún liderazgo. Es algo que quizá vaya adquiriendo a medida que evolucione, pero nuestros líderes eran Manu y Patty, y LaMarcus Aldridge también asumió mucha responsabilidad en ese sentido", afirmó Popovich sobre Kahwi Leonard en 2018.

"Escuché sobre eso. Es gracioso para mí porque, ya sabes, no sé si está hablando sobre el año pasado o no, pero creo que cuando dejas de jugar se olvidan de cómo lideras. "Aparte de eso, no importa. Estoy aquí con los Raptors. Mi enfoque está en la temporada y no en el otro lado", zanjó Leonard.