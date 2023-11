El más allá de LeBron James

LeBron James va a cumplir 39 años el penúltimo día de 2023. Está inmerso en la que es su vigésimo primera temporada en la NBA y se ha convertido en el primer jugador de la historia que supera los 39.000 puntos. La estrella de Los Angeles Lakers es un caso único de longevidad y rendimiento extraordinario no ya en la Liga estadounidense, si no en la historia del deporte mundial. Acumula 39.012 puntos y en el primer cuarto ante los Utah Jazz (victoria laker por 131-99) anotó un triple para seguir haciendo historia en un partido en el que firmó 17 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias en medio partido. Estuvo 24 minutos en pista. «Sólo trato de superar los límites y ver hasta dónde puedo llevar todo esto. No lo sé realmente. Soy yo contra el Padre Tiempo», afirmó tras otra velada para la historia.

La estrella de los Lakers superó en febrero a Kareem Abdul-Jabbar (38.387 puntos) como máximo anotador en la historia de la NBA y todo lo que sucede con «King» James desde entonces es una sucesión de récords inalcanzables para el resto de los mortales. Sus Lakers son sextos en la Conferencia Oeste y ya están clasificados para los cuartos de final del NBA In-Season Tournament, el torneo que se ha inventado la Liga con un formato similar a la Copa de Rey.

En la lista de máximos anotadores históricos, LeBron James es el único jugador en activo del «top 10». Jabbar, Malone, Jordan, Kobe Bryant, Nowitzki... en el undécimo puesto aparece Kevin Durant con 27.300 puntos y 35 años. El jugador de los Suns necesitaría seis temporadas rondando los 30 puntos por encuentro para darle caza.

LeBron James, que este curso percibirá un salario de 43,5 millones de euros, el tercer jugador mejor pagado de la Liga, tiene a estas alturas un triple objetivo: el quinto anillo, un nuevo oro olímpico en París el próximo verano y jugar una temporada más para intentar coincidir con su hijo en el que sería su primer año en la NBA. Y todo eso con unos números que superado el primer mes de competición no admiten parangón con jugadores que estuvieron en la NBA con una edad similar. Ha jugado 14 de los 15 partidos de los Lakers y está 33:35 minutos en cancha cada noche. Juega menos que nunca, pero... anota 25,7 puntos, atrapa 8,1 rebotes y reparte 6,6 asistencias. Números que directamente le llevarán al «All-Star» de Indiana. «Es el jugador más viejo de toda la NBA, pero actúa todos los días como si tuviera 20 años. Y lo más especial es que nunca he visto a LeBron de mal humor», comenta su compañero Austin Reaves.

LeBron tiene pendientes marcas como los 43 puntos que anotó Michael Jordan cuatro días después de cumplir los 40 o convertirse en el jugador más veterano de la historia en lograr un triple-doble, algo que hizo Karl Malone con los Lakers superados también los 40. «No he tenido la oportunidad de comprender realmente lo que significa anotar esa cifra de puntos. Ha habido tantos grandes jugadores que han pasado por la NBA desde el principio de los tiempos, y tantos grandes anotadores.... pero ser capaz de lograr algo y que sea el primero es genial. Es un momento salvaje, eso es seguro», afirmó James.

Y su entrenador también se rindió al número «23». «Estamos viendo al LeBron que todos hemos llegado a conocer y a amar durante estos 21 años. Es el de siempre», afirma Darvin Ham.