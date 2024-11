España se pasea y golea a Corea del Sur (5-0)

España aprovecha que ya está clasificada para la fase final de la Eurocopa para probar cosas nuevas. Sin las descartadas por Montse Tomé y sin Alexia Putellas ni Salma Paralluelo, la selección presentaba nuevas caras, pero apoyadas en dos de las de siempre para golear a Corea del Sur, en Aitana y en Mariona.

No fueron rival las asiáticas, que apenas molestaron a Adriana Nanclares, una de las debutantes, que se estrenaba en la portería. Durante algunos minutos de la primera mitad el partido pareció un entrenamiento de jugadas a balón parado. Tere Abelleira no daba a basto a sacar desde la esquina, aunque la selección no le sacara mucho provecho a pesar de su superioridad en el juego aéreo –y en todo lo demás–.

Por arriba llegó el primer gol, en un centro de Mariona Caldentey desde la derecha que remató de cabeza Claudia Pina en su regreso a la selección.

Amaiur Sarriegi marcó el segundo en una jugada de Patri Guijarro por la derecha, que llegó hasta la línea de fondo y se la dejó atrás a la delantera. Y el tercero llegó en una jugada de Aitana en el final del primer tiempo.

Hasta ahí llegaba el protagonismo de las clásicas. La segunda mitad era el momento de demostrar que hay relevo y nadie lo representa mejor que Vicky Lòpez. La jugadora del Barcelona, elegida la mejor joven del mundo, marcó dos tantos más para completar la goleada ante Corea del Sur.

El primero fue casi rutinario, al resolver una jugada dentro del área. El segundo fue un golazo desde fuera del área, un disparo potente que la guardameta coreana no pudo detener. Eran los primeros goles de Vicky con la selección.

España se pasea contra Corea y demuestra que hay futuro.