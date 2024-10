Balón de Oro 2024, Aitana Bonmatí: "Soy una persona de pueblo"

En una gala que no acababa nunca, Natalie Portman puso el tono Hollywood al entregar el Balón de Oro a la mejor jugadora. La actriz vive en París y reconoció que es seguidora o, al menos, que va a muchos partidos del PSG. «Mi hijo me ha inspirado porque disfrutaba del Mundial de mujeres como el de los hombres y me preguntaba por qué no se les presta atención», contó acerca de por qué ha creado un equipo femenino.

Después, Portman, más nerviosa que en los Oscar, leyó el nombre de Aitana Bonmatí. La centrocampista, así, lo ganó por segunda vez, la cuarta consecutiva del fútbol español tras los dos años que se lo llevó Alexia Putellas. «Gracias por el aplauso, estoy agradecida de estar aquí, pero esto no se consigue sola, soy afortunada de estar rodeada de jugadoras que me hacen crecer y ser mejor jugadora», dijo en castellano y enseguida, en catalán, dio las gracias al staff, a Laporta y a los aficionados del club azulgrana. En ese idioma también dio las gracias a su familia por apoyarla en los momentos más duros. Y acabó el discurso en inglés dando las gracias de nuevo por ser elegida la mejor jugadora. La última palabra de su discurso fue un «Merci», en francés.

Cuando le preguntaron, valoró lo conseguido. «No es fácil todo lo que hacemos cada año, al final formó parte de un deporte colectivo, rodeada de magníficas jugadoras y sin ellas no sería la futbolista que soy hoy». El Barcelona ganó todo en España y la Champions. «Cuando vas acumulando experiencias, multiplicas tu confianza, pero son las compañeras que me rodean las que me han dado la confianza», repetía cuando querían saber sobre su éxito. «Lo que me lleva a estar aquí y llegar a grandes títulos es la mentalidad que tenemos y, mientras la tenga, voy a estar dando guerra durante mucho tiempo. La mentalidad es lo que te mueve para llegar al éxito», continuaba. «Me parece fascinante que hayamos conseguido cuatro Balones de oro», añadía.

«Es excepcional para el club, es un orgullo formar parte del Barcelona. Es un club único. Se lo debo todo al Barcelona y espero seguir cosechando muchos títulos más para el Barcelona», decía muy formal. Y se definió: «Soy una persona de pueblo, vivo donde nací, he venido con mi amiga María que me acompaña a todos lados. Soy la misma persona que jugaba en el equipo del pueblo y eso es lo que me hace estar feliz».

Portman también la felicitó: «Enhorabuena, eres una heroína y por favor», añadió la actriz, «no paren de comprar entradas para partidos de mujeres».

Antes, Bonmatí ya había subido a recoger el premio al Barcelona como mejor club. Lo hizo porque lo pidió Alexia Putellas, que acompañaba al presidente, Joan Laporta. «En primer lugar, gracias a ‘‘France Football’’ por este premio. Es un gran honor recibir este galardón en nuestro 125º aniversario. Gracias también a todas las jugadoras, que trabajan duro diariamente para que el Barça tenga el mejor equipo del mundo», aseguró el máximo mandatario de la entidad azulgrana. «El club está comprometido con el fútbol femenino y la igualdad de género», continuaba Laporta. Eso sí, al presidente del Barcelona le preguntaron por el 125 aniversario del club y que era buena noticia que las mujeres lo hubiesen convertido en el mejor club y Laporta contestó hablando del equipo masculino y de que Flick lo había colocado otra vez en el escaparate mundial.