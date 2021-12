Deportes

Game Awards 2021: It Takes Two, mejor juego del año

Los Game Awards son una de las citas más especiales del año para la industria del videojuego. Durante todo un año, las desarrolladoras sacan un gran listado de títulos que, unos más que otros, acaban haciéndose con un hueco especial entre todos los fans.

La edición de 2021 ha sido una de las más sacarina ha tenido y es que el año de pandemia ha lastrado en exceso la labor de muchas compañías. No obstante, las 31 categorías han ajusticiado el trabajo realizado y se puede hablar alto y claro de quien ha sido el rey de la noche.

It Takes Two consigue hacerse con el premio a mejor juego del año en una categoría en la que estaban Metroid Dread, Ratchet & Clack: Rift Apart o un Resident Evil Village que apuntaban a ser de los más galardonados de la noche.

En cambio, el título de Hazelight Studios fue premiado como GOTY y, además en otras dos categorías. El mejor juego familiar y el mejor juego multijugador llegaron para ellos durante toda la velada.

No obstante, Forza Horizon 5 empató a trofeos con él con un total de tres. El mejor juego de deportes/carreras, la innovación a la accesibilidad y mejor diseño de audio cayeron para el de Playground Games.

Merecidísimo JUEGO DEL AÑO para IT TAKES TWO, un juego maravilloso para jugar con alguien querido al lado. Original, sorpresivo y con mucho corasao.

A mí personalmente me trae muy buenos recuerdos del post-confinamiento ❤️#GameAwards



PD: Alan Wake 2 — Jordi Wild (@JordiWild) December 10, 2021

Con ambos juegos como líderes de la noche (en especial It Takes Two) el resto de nominaciones fueron produciéndose galardonando cada una de las categorías tanto de videojuegos como esports:

Mejor dirección : Deathloop

Mejor narrativa : Marvel’s Guardians of the Galaxy

Mejor dirección artística: Deathloop

Mejor banda sonora : Nier Replicant ver.1.22474487139

Mejor interpretación : Maggie Roberson como Lady Dimitrescu (Resident Evil Village)

Juego de mayor impacto : Life is Strange: True Colors

Mejor juego como servicio : Final Fantasy XIV Online

Mejor juego independiente : Kena: Bridge of Spirits

Mejor juego para móviles : Geshin Impact

Mejor soporte a la comunidad : Final Fantasy XIV Online

Mejor juego de realidad virtual : Resident Evil 4

Mejor juego de acción : Returnal

Mejor juego de acción/aventura : Metroid Dread

Mejor juego de rol : Tales of Arise

Mejor juego de lucha : Guilty Gear Strive

Mejor juego de simulación/estrategia : Age of Empires IV

Mejor juego debut : Kena: Bridge of Spirits

Juego más esperado : Elden Ring

Voz del jugador : Halo Infinite

Mejor juego esports del año : League of Legends

Mejor jugador de esports : s1mple

Mejor equipo de esports : Natus Vincere

Mejor entrenador de esports : kkOma (DAMWON KIA)

Mejor evento de esports : Worlds 2021 (League of Legends)

Creador de contenido: Dream

Respecto a la nominación del mejor creador de contenido, la comunidad española se va de vacío ya que TheGrefg e Ibai Llanos tuvieron que ver como el norteamericano youtuber se hacía con el premio en dicha categoría. Pese a ello, ambos pueden sentirse orgullosos del gran año que han hecho y de los hitos que han conseguido en Twitch, su plataforma de confianza en la que trabajan.

Con 2022 a la vuelta de la esquina, las desarrolladoras pondrán todo para que los fans puedan volver a vivir las mejores partidas y mejores historias del año. Aún es pronto para determinar quiénes tienen más opciones a llegar a la gala prenavideña, lo que es seguro es que volverán a ser títulos triple A y que a más de uno le hará pasar muchas horas delante de la pantalla.