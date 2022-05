Análisis de Nintendo Switch Sports: Hacer deporte también puede ser viral

Los videojuegos siempre han sido categorizados como una mala influencia a la vida sedentaria y poco activa. Sin embargo, de unos años a ahora, el avance con diferentes dispositivos y el interactuar con ellos de forma activa ha sido el elemento que ha cautivado a un público sin enfoque.

Por ello, la saga de Sports en Nintendo siempre ha sido uno de los títulos que más esperan los fans y en Nintendo Switch no iba a ser una excepción.

Pese a que la consola ya tiene 5 años y no parecía que fuese a continuar el legado, la compañía japonesa ha soltado el bombazo con su última entrega.

Entrando en los detalles del juego, no deja de ser una evolución de lo visto anteriormente. Los deportes que incluye en esta ocasión son 6, aunque se espera que lleguen otro en el futuro.

Fútbol, tenis, voleibol, bolos, chambara y bádminton han sido los elegidos para el lanzamiento. Más allá del funcionamiento del juego y su manejo (el cual nuestro joy-con recoge a la perfección los movimientos), el modo competitivo online es el verdadero atractivo.

Bien es cierto que a la hora de jugar sólo o con amigos y familiares puede que caiga en una rutina repetitiva y pedante. Sin embargo, a la hora de enfrentarse al mundo es cuando uno entra a querer buscar la excelencia y la victoria.

Logra la victoria con raquetazos, chutes y remates en #NintendoSwitchSports, ¡ya a la venta!



🎾🎳⚔🏐🏸⚽



Pásalo en grande en Spocco Square: https://t.co/C9uJhTz3h9 pic.twitter.com/mIRpG09l5r — Nintendo España (@NintendoES) April 29, 2022

Como punto a destacar, el golf formará parte de la colección de deportes que hay a partir de otoño. Esto nos hace pensar que el listado podría ampliarse y quién sabe si tras él o entre que debuta el nuevo deporte llegan otros de por medio.

Además, el sistema de ranking que ofrece jugar por internet te invita a seguir jugando partida tras partida. No obstante, y al igual que el resto de juegos, de no tener la suscripción online de Nintendo Switch no podrás jugar en esta modalidad.

Respecto a las recompensas de jugar online; stickers y skins para el personaje o para los implementos deportivos o apodos serán otros de los alicientes que te hagan estar jugando sin parar. No obstante, sólo aquellos que paguen la suscripción online podrán obtenerlos todos de forma ilimitada.

Asimismo, la rotación de estos artículos irá variando cada un tiempo determinado ampliando su catálogo.

Como conclusión, no cabe duda que Nintendo Switch Sports es un éxito de garantías para la biblioteca de juegos de la consola. La vida del título puede ser tan larga como la compañía quiera. Al margen de esto, los eventos, personalizaciones y diversas skins serán lo que haga que el día a día se vaya jugando a cada deporte.

No obstante, de no ampliarse las modalidades de juego o, al menos, traer nuevos DLCs podría encasquillarse su trayectoria y caer en el olvido antes de tiempo.