Gonzalo Miró se convierte en tendencias en redes tras el apagón en España

Este lunes 28 de abril será recordado para siempre por el apagón que dejó a España sin electricidad durante horas, sumado a un apagón informativo del Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que no compareció durante 6 horas en una primera instancia dejando más incertidumbres que certezas. De momento muchas son las preguntas que siguen en el aire ante este fenómeno aunque lo único seguro y demostrado es que los usuarios en redes sociales de nuestro país han intentado tomarse esto con humor, realizando una gran cantidad de memes sobre este apagón eléctrico y situando en el centro de la diana a Gonzalo Miró, uno de los colaboradores más polémicos del panorama televisivo español.

Experto en todo

Las redes sociales se han cebado con Gonzalo Miró y sus compañeros de 'Espejo Público' han mostrado en el programa los mejores memes con el colaborador como centro de las críticas, convirtiendo a Miró en tendencia en X. Nando Escribano ha sido el encargado de recopilar todos las publicaciones sobre Gonzalo Miró, riéndose del contertulio.

Fue uno de los primeros nombres en ser trending topic en X. "¡¡Por Favor!! ¿Alguien sabe qué opina Gonzalo Miró del apagón? Hasta que no le oiga no me quedo tranquilo". "Esperando la explicación del apagón de Gonzalo Miró", son algunos de los ejemplos de estos memes nacionales, que también han recordado en el apagón escenas míticas de la televisión española como 'Aquí no hay quien viva' entre otras.