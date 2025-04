El único país del mundo que todavía no reconoce la independencia de Estados Unidos: no permite ondear su bandera

Si bien no es el país más antiguo del mundo, lo cierto es que Estados Unidos, desde su independencia hace casi 250 años, se ha convertido en una de las principales potencias de nuestro planeta, así como situarse entre los territorios más influyentes. No hay lugar que para bien o para mal tenga relaciones diplomáticas y acuerdos comerciales con el estado norteamericano, al igual que casi nadie se ha librado de los "famosos" aranceles de su actual presidente, Donald Trump. Sin embargo, hay una pequeña nación en Asia que, al margen de los países de la ONU y en siglo XXI, no "reconoce" su condición de estado soberano. No es nada personal, pues también pasa con China, Francia o Reino Unido.

Se trata de Bután, un pequeño país en el sur asiatico y que está ubicado entre China e India, concretamente entre la cordillera del Himalaya. Un país poco poblado (menos de un millón de habitantes) y con una superficie de algo de más de 38.000 kilómetros cuadrados, menos que la extensión total de la región española de Extremadura.

Lo cierto es que nunca ha tenido conflictos serios contra los grandes países del mundo ni se han agredido, pues se trata simplemente por una política de aislamiento deliberada e histórica, remontándose a su pasado como protectorado colonial y a su intención de protección de su cultura única. Esa política de aislamiento le ha limitado durante años el contacto con el mundo exterior, lo que ha resultado en una red de relaciones internacionales limitada, lo que ha hecho que las relaciones diplomáticas con muchos países (incluyendo los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU) sean prácticamente inexistentes.

Por qué en Bután no ondea la bandera de EEUU y no reconoce ningún país del Consejo de Seguridad de la ONU

Así, son muy pocos las naciones reconocidas por Bután, desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas que mantiene con el resto del planeta. Aunque es miembro de la ONU desde 1971, no tiene relaciones diplomáticas con ninguno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es decir, EEUU, China, Rusia, Francia y Reino Unido. Tampoco ha intercambiado embajadores en parte, por su cultura budista y deseo de preservar su identidad nacional. Asimismo, si mantiene relaciones con algunos países vecinos, como India, Nepal o Bangladesh.

Su política de aislamiento busca limitar la influencia extranjera en el estado y proteger su soberanía, así como los únicos países que tienen embajada en Thimphu, la capital de Bután, son India y Bangladesh. No obstante, mantiene relaciones amistosas y cordiales de forma no oficial con todo el mundo.

En el caso de EEUU, es cierto que Bután y Estados Unidos mantienen relaciones cordiales e informales, aunque no diplomáticas, puesto que la política exterior del país asiático es más discreta y centrada en sus relaciones con sus vecinos. Washington tiene una embajada en Nueva Delhi que además de India también trata las funciones consulares para Bután, mientras que hay una misión permanente butanesa ante la ONU en Nueva York. Asimismo, en 2015 se produjo la primera reunión entre un jefe de la diplomacia de Estados Unidos y un líder de Bután.

Más allá de esto, Bután ha mantenido históricamente una postura de neutralidad en el mundo, lo que podría explicar por qué no ha querido mantener relaciones diplomáticas formales con todos los países. Es por eso que además, no ondea la bandera de prácticamente ningún país extranjero.