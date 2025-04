Apagón de luz en España, en directo hoy: última hora de la caída de la electricidad, causas y estado del suministro

Facua Consumidores en Acción informa a los usuarios de que pueden reclamar la devolución del dinero que abonaron por las entradas para acudir a los eventos que no se llegaron a celebrar debido al apagón de luz de este lunes 28 de abril, y también de aquellos que se celebraron aunque no pudiesen asistir o decidiesen no acudir a los mismos por las dificultades y problemas con el transporte y las comunicaciones.

La mayoría de actividades y eventos cuya celebración estaba prevista durante la mañana, tarde o noche de este lunes anunciaron su suspensión como consecuencia del corte de suministro generalizado que afectó al conjunto de la España peninsular. En estos casos, las promotoras y/o organizadores de dichos eventos deben ofrecer a los usuarios la posibilidad de devolverles el dinero.