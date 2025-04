Nuevo Papa, en directo: última hora del Cónclave y cardenales candidatos a Pontífice

El presidente estadounidense, Donald Trump, bromeó este martes con que él sería un gran Papa y, aunque no tiene preferencias, señaló que el cardenal de Nueva York, Timothy Dolan, es "muy bueno".

En declaraciones desde la Casa Blanca, aseguró: "Me gustaría ser Papa. Esa sería mi opción número uno". A la pregunta de si tiene favoritos para el Cónclave afirmó: "No sé, no tengo preferencia, pero debo decir que hay un cardenal de un lugar llamado Nueva York que es muy bueno. Veremos qué pasa".

El cardenal Dolan es el arzobispo de Nueva York y será uno de los prelados estadounidenses presentes en el Cónclave que a partir del 7 de mayo debe elegir al sucesor del Papa Francisco.

Estados Unidos tendrá a diez cardenales representados en el Cónclave y Dolan ya estuvo presente en el de 2013, en el que fue elegido como nuevo Papa el cardenal argentino Jorge Bergoglio. Dolan recibió dos votos en 2013 y en este nuevo Cónclave estará de nuevo presente hasta que el misterio del nuevo Pontífice se resuelva con el humo blanco.