Los okupas atacan a los jubilados: un despacho de abogados alerta de un aumento de casos de este tipo

La okupación es un fenómeno al alza en España. Como expresó de forma anónima un okupa, su preparación es alta: "Controlan las calles del barrio para no levantar sospechas en su trabajo. Son profesionales". Además, el proceso es muy rápido: "Apenas dura unos minutos y requiere de una llave inglesa, un destornillador estrella y plano y un extractor, una fina lámina con la que ceder el pestillo". Ante esto, la indefensión de los propietarios es muy alta, ya que la ley no permite una solución rápida en todos los casos.

Legalis Defensa, que se autodefine como "abogados con amplia experiencia en desahucios exprés y desalojos judiciales" tiene una gran experiencia en este tema al contar con "abogados de desahucios se encargan de temas relacionados con impagos de alquiler y contratos de arrendamiento, así como desahucio por falta de pago cuando el inquilino no paga lo acordado". Este despacho ha sacado a la palestra uno de los grandes objetivos de los okupas: las segundas viviendas de los jubilados.

Alerta con las segundas viviendas de los jubilados

"Existe una creciente indefensión entre pequeños propietarios, especialmente jubilados, que no solo pierden su casa, sino también su tranquilidad y dignidad", afirma Emilio J. Sánchez, socio y letrado de Legalis Defensa. Estas personas se ven sorprendidas en sus segundas viviendas. Este caso lo vivió , una mujer de 83 años propietaria de una vivienda unifamiliar situada en la localidad de Carranque, Toledo. La heredó de su madre y decidió alquilarla: "Yo me preparé la vida para en la vejez poder vivir".

Ahora vive una pesadilla con su inquiokupa, que se niega a irse pese a haber interpuesto una orden de desahucio: "Es verdad que ha puesto una orden de desahucio y yo no me niego, pero no me voy a ir, no tengo opción". Al igual que ella, otras personas mayores viven el mismo drama. El abogado de la empresa explica que el sistema puede resultar agotador: "Conozco la frustración de sentir que el sistema a veces pone más trabas que soluciones, y sé lo complicado que puede ser enfrentarse a un proceso de desahucio sin la estrategia adecuada".

Así recupera una vivienda okupada un despacho de abogados

Este despacho de abogados lo deja claro: "No somos una empresa de desokupación". Una de las más conocidas en este aspecto es Desokupa, de Daniel Esteve que "ofrece soluciones rápidas y efectivas para propietarios que necesitan recuperar sus viviendas de manera legal y segura", aunque a veces lo de legal ha estado en el alambre. Este despacho explica en su web sus cuatro pasos de actuación, siempre dentro del ámbito legal. Son los siguientes: