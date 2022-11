FOTO: Madrid In Game

El Madrid In Game Summit reúne a los profesionales del sector

Los días 1 y 2 de diciembre, Madrid In Game Summit se convertirá en el punto de encuentro de los profesionales de la industria del videojuego. Promovido por el Área de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, el Campus del Videojuego de Madrid In Game acogerá por primera vez a empresas, universidades, expertos, desarrolladores e inversores del mundo del videojuego en unas jornadas cargadas de actividades destinadas a dar visibilidad al sector, atraer el talento local y generar un espacio para la inversión en el tejido industrial.

Una de las actividades más importantes que tendrá lugar en Madrid In Game Summit será el congreso divulgativo, organizado por empresas del Clúster del Videojuego de Madrid In Game. Deloitte, Bird & Bird, AEVI, IBM, Universidad Rey Juan Carlos, Electronic Arts, Globant, Beetested, Fundación Universidad Empresa, Giants y Movistar Riders participarán con charlas divulgativas, mesas redondas y conferencias centradas en la industria del videojuego.

Los temas que se abordarán en el marco de este congreso abarcan desde las futuras tecnologías del sector, el uso responsable de los videojuegos, hasta el desarrollo de soft skills para la mejora técnica o el ámbito legal de los Esports en España. El congreso estará orientado a todo tipo de profesionales del sector y al público general que esté interesado.

Otra de las actividades que se desarrollará estos días en el Madrid In Game Summit será el pitch y el Meet to Match de Games from Spain, impulsado por el ICEX España Exportación e Inversiones en el marco del plan de impulso al sector audiovisual ‘España, Hub Audiovisual de Europa’ del Gobierno.

Un comité formado por expertos independientes seleccionará 10 estudios de videojuegos que presentarán sus proyectos ante una veintena de inversores y publishers internacionales. En el Meet to Match de Games from Spain, se organizarán reuniones entre ambas partes y se fomentará el networking entre los invitados.

Madrid In Game Summit también será el escenario de la nueva edición del Guerrilla Game Festival, que trae este año un programa de charlas técnicas y una exposición y prueba de videojuegos independientes abierto para todos los públicos.

Con este festival, el Madrid In Game Summit contará en las jornadas con más de 50 puntos de encuentro donde los estudios independientes podrán mostrar sus proyectos en desarrollo a profesionales e inversores. Los interesados en acudir al Guerrilla Game Festival podrán inscribirse en el medio web.

Por último, el I Congreso Español de Videojuegos (CEV 2022) será el foro de discusión de los investigadores y profesionales del diseño y el desarrollo de videojuegos en España durante el Madrid In Game Summit.

En línea con el carácter multidisciplinar de la creación de videojuegos, el CEV unirá durante la jornada a investigadores de distintas disciplinas y se presentarán durante el acto resúmenes de trabajos ya publicados, TFGs y TFMs con el fin de darlos a conocer a la comunidad.