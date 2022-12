KOP Stadium, la grada retráctil del futuro del entretenimiento

FOTO: What The Fav

Los espectáculos deportivos y de deportes electrónicos han crecido a niveles geométricos desde el fin del confinamiento. La vuelta a la normalidad ya es un tema del que ni se habla y de hecho estamos al mismo ritmo de vida que antaño.

De cara al ocio, los bares, los eventos y todo lo relacionado con el entretenimiento han ido recuperando su forma habitual y nada parece haber cambiado.

Estamos en periodo de mundiales y eventos gaming y al igual que anteriores ediciones del Mundial de Fútbol, el aforo es mayor gracias a las pantallas ubicadas en los distintos establecimientos. Ahora todo cambia significativamente para los hosteleros, que tienen que optimizar su espacio disponible, y para los espectadores, quienes encuentran muchas dificultades para encontrar sitio.

Pero esto ya no será un problema gracias a la start up española KOP Stadium , que permite reservar una siento en una grada, pero no en un estadio, sino en tu bar de confianza. Según explica su CEO, Federico de Vicente: “El concepto KOP trata de crear un customer journey equiparable al de ir a un estadio de fútbol. Desde que el aficionado compra la entrada del partido que prefiera a través de la app, hasta que accede al bar que ha elegido y se le asigna el asiento que ha escogido dentro de la grada de nuestros establecimientos”.

Uno de los motivos principales que motivaron el lanzamiento de la app fue el constante aumento del precio del fútbol en España, tanto en televisión como en directo. “Nuestra máxima en todo momento era crear un modelo asequible e híbrido que combinara lo mejor del estadio de fútbol y lo mejor de la oferta gastronómica de los locales de ocio. Durante el Mundial de Qatar estaremos presentes en 20 establecimientos ubicados en Madrid”, indica de Vicente.

Por otro lado, según el informe ‘El consumo de fútbol en locales públicos’ publicado por Mediapro y LaLiga, 5millones de españoles acuden a un local asiduamente para ver los partidos cada semana. Con la Copa del Mundo 2022 en pleno auge, es previsible que esta cifra aumente considerablemente. Por ello, desde KOP se ofrece una alternativa innovadora para apoyar a tu selección allá donde estés.

Así es KOP: una nueva forma de vivir el fútbol y otros deportes, incluidos los esports, instalando gradas retráctiles en los bares y otros espacios, para disfrutar de una experiencia única en los puntos de encuentro habituales entre los amantes del fútbol. Con esto, además de mejorar la experiencia y el disfrute, se fomenta la firme intención de ayudar a reactivar el sector hostelero.

Asimismo, esta novedad que ya se está viendo en restaurantes como en Mr. Ribs en Madrid o Billiard Garden en Sevilla ha impulsado la forma de consumir espectáculos deportivos de una forma diferente, pero ¿en que afecta esto a los esports?

Tal y como se dice “el futuro es incierto, pero prometedor” y es algo que va muy vinculado entre deportes electrónicos y KOP Stadium ya que de cara a posibles finales de campeonatos, los fans bien podrían querer vivir una experiencia más del estilo del deporte tradicional viendo a sus equipos favoritos de League of Legends, CS:GO o, por qué no, La Velada del Año de Ibai Llanos.

Evidentemente, al tratarse de una start-up todavía esto no se ha llevado a la práctica, pero tal y como nos comentaba Federico de Vicente, los esports son uno de los target principales hacia los que va dirigido KOP Stadium.

De aquí a unos años, es más que seguro que podamos acudir a los “estadios” de los clubes de clubes de esports a poder animar a los rosters, tal y como ya se está viendo en el Home Of Giants, el Movistar Riders Center o los Hubs de Heretics. Por lo tanto, KOP Stadium tiene mucho que decir ya que no sólo los esports serán una de sus patas principales. Los Twitch Rivals, La Velada del Año, El Partidazo de YouTubers o los diferentes eventos que se producen entre las distintas plataformas de contenido multimedia (Twitch, YouTube, principalmente) apuntan a ser el reclamo para que se reúnan los fans y puedan disfrutar en compañía de otros los mejores momentos de cada evento.