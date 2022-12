Max Dalmau: “La idea es que en los próximos 20 años sigamos en la mente de los esports”

20 años dan para mucho en cualquier empresa y desde nuevas incorporaciones hasta una evolución de la plantilla, cualquier entidad tiene un crecimiento diferente.

En los esports dice el dicho que los años pasan como en la vida de los perros y, por lo tanto, los cambios llegan antes y aparecen casi de forma inmediata.

El club que ha alcanzado en este 2022 esa edad ha sido Wizards Club, a través de la cual se ha podido ver múltiples torneos en los que ha estado y su adaptación a los nuevos tiempos que han ido concurriendo.

Max Dalmau, CEO de Wizards, ha repasado este tiempo: “En 20 años el sector ha cambiado totalmente. En mi caso, entrando desde 2016, tampoco hay nada que se parezca entonces a antaño y obviamente la evolución que ha habido ha sido muy grande. Hemos pasado de ser un desconocido a ser un equipo mainstream. Tengo ganas de ver lo que hay en los próximos años”.

Además, los magos pueden estar orgullosos de que durante estos años siempre ha sido un club que ha tratado de hacer las cosas bien y que, en la medida de lo posible, ha ido recogiendo títulos para sus vitrinas: “Cuando empezamos en Wizards sabíamos que el legado de la organización era un reto por delante. Había que tener en cuenta los tiempos que el público nos exige asi como una calidad que también se nos exige. Los tres primeros años nos pusimos a trabajar con el fin de asentar y conservar esta empresa de videojuegos y a futuro, seguir creciendo de forma muy orgánica incluso sin tener grandes influjos de capital” y añade: “La entrada a LoL, para nosotros, ha sido muy importante, teníamos muchas ganas y hasta que no hemos estado con un proyecto serio no hemos querido entrar en esta designación. Hemos estudiado la posibilidad de entrar en VALORANT, pero hemos decidido que era mejor focusear en League of Legends que ahora mismo es nuestra designación principal”.

El papel de los clubes en los presenciales ha ido creciendo de forma diferente antes y después de la pandemia. En el caso de Wizards, “la gente sabe que Wizards está en ese evento”: “Damos la oportunidad que a sus padres a que conozcan lo que les gusta a sus hijos”.

Por otro lado, se ha mojado a la hora de hablar sobre la llegada del fútbol a los esports: “La implicación de los jugadores en los esports ha ayudado a que se desarrolle la escena mejor, aunque también hay otros que no están tan al quite. En el futuro los equipos de esports pienso que tendrán mejores oportunidades en las que participar”. Por último, los objetivos de 2023 están claros: competir en primera división y añadir algún juego más dentro del club.

El futuro de Wizards no se espera menos que lo visto en estos últimos 20 años. Los magos tienen el hechizo perfecto para que sigan evolucionando y sólo el trabajo y la dinámica creciente