Wiper Gaming y la Universidad Camilo José Cela anuncian su primer curso certificado de entrenador de League of Legends

Wiper Gaming y la Universidad Camilo José Cela lanzan el primer curso certificado de entrenador de League of Legends cuya primera convocatoria comenzará en febrero de 2023.

Respondiendo a las necesidades sociales de profesionalizar los esports, se crea este curso orientado a los seguidores que buscan desarrollar una carrera profesional en el sector.

Para acceder a esta formación, se han de cumplir dos requisitos; haber finalizado los estudios de educación secundaria obligatoria y tener 16 años cumplidos. El curso tendrá una duración total de 275 horas divididas en 125 horas teóricas y 150 horas prácticas en clubes amateurs y profesionales.

El curso ha sido creado por la startup Wiper Gaming, cuya misión es la profesionalización de los esports a través de formación y avalado por la Universidad Camilo José Cela, una de las instituciones educativas con mayor prestigio en España.

Ya puedes matricularte en el primer curso certificado de entrenador de LOL creado por @Wipergaming_ junto a la @universidadcjc. Ayer @merca2_es se hizo con la exclusiva https://t.co/KTjrnL0EFr — Wiper Gaming (@Wipergaming_) January 10, 2023

El claustro estará formado por un equipo de profesionales en activo en el sector con amplia vocación para la enseñanza como Sergi Madrigal “Lvsyan”, jugador profesional actualmente en la liga profesional belga, Jonathan Tolosa “Tatan”, responsable de la sección de esports del SEK y ex entrenador de MAD Lions, Pau Siviera “Pawned”, entrenador de League of Legends en Falcons, Ignacio Sánchez “IgnaciusBS”, responsable de esports de la Universidad Camilo José Cela y ex entrenador de QLASH, Cristian Vidal “Cydonia”, analista de Movistar Riders y Alicia Sánchez, psicóloga profesional en clubes como CASE Esports o Movistar Riders.

“Es una formación pionera tal y como nosotros la planteamos; replicando el sistema del deporte tradicional. Con el fin de encontrar un método y una formación que evite malas prácticas, además de mejorar el nivel competitivo de entrenadores, jugadores, equipos y ligas” afirma José Ignacio Matarranz, CEO de Wiper Gaming y entrenador superior de baloncesto.

El curso de entrenador de League of Legends abarca temáticas como el desarrollo de habilidades de analista, habilidades de entrenamiento, psicología y ecosistema de esports. Comprender la psicología detrás del rendimiento y la mejora de los jugadores mientras se contextualiza en una práctica de deportes electrónicos. Incluye cómo analizar datos y crear tendencias, formar equipos y fomentar una cultura positiva basada en el equipo es vital para que se desarrollen y tengan éxito en esta área.

Este curso está muy enfocado en la empleabilidad, por lo que la formación se adapta para que coincida y cumpla con los estándares de la industria. Aparte de la profesionalización, se hace hincapié en el desarrollo personal y los hábitos saludables en el día a día de los jugadores.