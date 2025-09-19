GAMERGY consolida su liderazgo global y anuncia nuevas paradas para 2025 y 2026

Lo que comenzó como una vibrante celebración del gaming en los pabellones de IFEMA MADRID se ha transformado en una marca global que hoy conecta a millones de fans en tres continentes. GAMERGY, la mayor cita internacional de esports, videojuegos y entretenimiento digital, continúa su expansión imparable con nuevas ediciones confirmadas para 2025 y 2026, reafirmando su posición como referente absoluto en la industria.

Desde su nacimiento en España, GGTech Entertainment la empresa organizadora, ha expandido GAMERGY por el mundo con más de 20 ediciones exitosas en países como México, Argentina, Estados Unidos, Egipto, Panamá o El Salvador. En 2024, su World Tour reunió a más de 200.000 asistentes en eventos presenciales cargados de emoción, innovación y cultura gamer, respaldados por más de 100 marcas y publishers internacionales.

World Tour 2025: siete países, una misma pasión

El GAMERGY World Tour 2025, tras el éxito de en su primera edición en Egipto a principios de año y el récord de asistencia con más de 95 mil personas presentes en Telcel GAMERGY México durante el 22, 23 y 24 de agosto, ya tiene confirmadas paradas en España y Panamá, además de las colaboraciones en los eventos de Infinity Play en Colombia, Costa Rica y Perú, llevando su propuesta de entretenimiento interactivo a miles de fans en América Latina y Europa. Cada edición será una celebración única del universo gamer, con competiciones de esports, experiencias inmersivas, zonas de juego libre, creadores de contenido y mucho más.

Y la expansión no se detiene ahí: para 2026, GAMERGY ya tiene en el punto de mira en dos posibles nuevas sedes: San Juan, Puerto Rico y Dallas, Texas con el objetivo de seguir haciendo historia en los eventos gaming presenciales.

Telcel GAMERGY México 2025

La cuarta edición de Telcel GAMERGY México se celebró los días 22, 23 y 24 de agosto de 2025 en Expo Santa Fe, Ciudad de México. Este evento se ha convertido en una cita imprescindible para la comunidad gamer mexicana, y promete superar todas las expectativas con una programación vibrante, experiencias únicas y una atmósfera que solo se vive en GAMERGY.

Durante la edición de 2025, Telcel GAMERGY contó con la presencia de más de 95 mil asistentes, que disfrutaron de diversas actividades, torneos de TFT y otros juegos y diferentes áreas de juego. También se pudo disfrutar de espacios de entretenimiento como el show del famoso influencer Juan Guarnizo, concursos de cosplay y Music Sesions para ambientar los cierres del día.

GAMERGY: una marca que une generaciones y el poder de los eventos presenciales en la era digital

En un mundo cada vez más conectado, los eventos presenciales como GAMERGY siguen siendo esenciales para la industria del gaming. Más allá de las pantallas, estos encuentros permiten a los fans vivir el gaming en comunidad, compartir emociones en tiempo real y descubrir nuevas formas de jugar, competir y crear. Según datos recientes, el mercado global de videojuegos superó los 180 mil millones de dólares en 2024 (ya hay más de 3.200 millones de gamers en todo el mundo), y los eventos presenciales son una pieza clave en la estrategia de engagement de marcas, publishers y desarrolladores.

El Anuario 2024 sobre la Industria del Videojuego en España, creado por AEVI (Asociación Española del Videojuego), destaca el gran momento laboral que atraviesa el sector en nuestro país. España ya es el tercer mayor mercado europeo de la industria del videojuego, con una facturación superior a 2.408 millones de euros en 2024, un incremento interanual del 3%, dando empleo a más de 11.000 personas de forma directa, y miles más de forma indirecta, y acogiendo a agentes de sectores culturales como la música, el

Desde su origen en Madrid, GAMERGY ha demostrado que el gaming no tiene fronteras. Su capacidad para adaptarse a cada país, conectar con distintas comunidades y ofrecer experiencias memorables lo ha convertido en mucho más que un evento: es un movimiento global que celebra la creatividad, la tecnología y la pasión por jugar. Con cada nueva edición, GAMERGY reafirma su compromiso de llevar lo mejor del entretenimiento digital a todos los rincones del planeta. Y lo mejor... está por venir.