Madrid in Game estrena la segunda vuelta de las ligas municipales de eSports

Tras el verano, Madrid in Gameinicia la segunda vuelta de este 2024 de las ligas municipales de eSports,la Esports Series Madrid. Gratuita y abierta a toda la ciudadanía, esta iniciativa municipal aglutina competiciones de los juegos más populares del momento: Valorant, Fortnite, League of Legends y Clash Royale, además de albergar la Junior Esports, el campeonato destinado a institutos madrileños de League of Legends y Rocket League.

Como gran novedad en esta segunda vuelta, que comienza el 12 de septiembre con el primer clasificatorio abierto de Clash Royale,Madrid in Game pondrá en marcha una nueva liga centrada en el competitivo del internacionalmente reconocido “Pokémon”, donde los mejores entrenadores de la capital lucharán por ser el mejor entrenador de Madrid y hacerse con la corona de campeón.

Esta nueva apuesta del Ayuntamiento de Madrid dentro del marco de la Esports Series Madrid constará de cuatro clasificatorios online. Cada torneo tendrá un embajador, seleccionado entre los jugadores más relevantes de la escena española, como PokeAlex (Álex Gómez), Riopaser (Eric Rios), Torviv (Víctor Medina) y Len (Álex Soto). De cada torneo saldrá un único ganador que se clasificará para la gran final, la cual contará con los embajadores mencionados, componiéndose así de 8 de los mejores jugadores del momento.