T1 revive la gloria: remontada épica y sexto título mundial para la leyenda de T1

La escena de los deportes electrónicos se volvió a paralizar ante un nuevo capítulo de historia: T1 logró una remontada monumental en la final del League of Legends World Championship en China, alzándose con su sexto trofeo mundial y estableciendo una dinastía que ningún equipo ha logrado.

En el centro del huracán de victorias está el eterno “Rey Demonio Inmortal” Faker, quien añade otro capítulo a su leyenda y reafirma su condición no solo como mejor jugador de la historia, sino como el mejor de la actualidad.

Un giro de infarto

Cuando parecía que T1 estaba contra las cuerdas, el equipo mostró otra vez su temple característico. Con un inicio de final complicado, supieron invertir la balanza en su contra y acabaron imponiéndose a la organización coreana KT Rolster. El resultado: un nuevo título mundial para T1 que refuerza su dominio absoluto en la Grieta del Invocador.

El legado de Faker continúa

Con esta victoria, Faker suma su sexto campeonato mundial junto a T1, superando prácticamente todos los récords posibles en la historia de los esports. Su actuación en la final fue una combinación de inteligencia, mecánicas impecables y calma bajo presión. Un midlaner que lidera desde el ejemplo y que se niega a ceder su trono de mejor jugador del mundo. Su nombre ya es sinónimo de excelencia competitiva, y este título pone otro ladrillo en ese legado indestructible.

Una plantilla para la historia

Pero esta final no se ganó solo por Faker. Junto a él, brillaron otros miembros clave que ya empiezan a construir su propio legado. El jungler Oner, el ADC Gumayusi y el support Keria demostraron una química y un nivel altísimo durante toda la final. Gumayusi, en particular, se alzó como MVP de la final gracias a sus actuaciones en los cinco mapas.

Este trío, junto al resto del equipo, deja claro que T1 no es solo Faker: es un conjunto ganador que continúa escribiendo historia. Tanto Oner como Gumayusi y Keria se posicionan como los segundos mejores jugadores de todos los tiempos tras la leyenda del propio midlaner.

La maldición de Doran quedó rota

En la ecuación del triunfo también tiene su lugar el toplaner Doran, quien finalmente rompió con esa sombra que le había acompañado durante tanto tiempo: la incapacidad de levantar el título mundial. Después de años de esfuerzo, sacrificio y resultados cercanos pero nunca definitivos, esta vez Doran, quien entró al equipo de T1 supliendo al legendario toplaner Zeus, alzó el trofeo y alcanzó su sueño. Su momento ha llegado, y lo hizo contribuyendo con jugadas fundamentales.

Tres mundiales consecutivos: una gesta imparable

Con este triunfo, T1 suma su tercer Mundial consecutivo, una hazaña que eleva aún más su estatus. No solo domina la escena actual, sino que deja grabado un legado de hegemonía difícilmente igualable. En un deporte donde la renovación es constante, mantener el campeón en su trono no es casualidad: es excelencia organizada, disciplina extrema y hambre de victoria perpetua.

Conclusión

T1 volvió a demostrar que cuando los focos más brillan, es capaz de responder. Esta final no solo sirve para engrosar su historial, sino para reafirmar que Faker sigue siendo el rey, que Oner, Gumayusi y Keria moldean su propio lugar en la historia, y que Doran ha culminado su viaje para integrarse al panteón de campeones.

La Grieta del Invocador siempre tendrá un lugar especial para ellos. Y para quienes aman el League of Legends competitivo, este título será una llamada más: la victoria puede cambiar, pero la grandeza permanece.