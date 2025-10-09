Un jugador profesional de League of Legends es sancionado por afirmar que las mujeres no deberían de jugar durante su período

El Campeonato Mundial de League of Legends es uno de los eventos más importantes del año dentro del ecosistema competitivo de los videojuegos. Cada edición no solo reúne a los mejores equipos del planeta, sino que también viene acompañada de una producción audiovisual épica: el videoclip oficial de Worlds. En cada edición los seguidores de la competición esperan con entusiasmo esta tradición antes del inicio del torneo.

Este año, sin embargo, el lanzamiento del vídeo sufrió un retraso inesperado. La decisión no tiene que ver con el calendario del evento, sino con un cambio de última hora que ha dado mucho de qué hablar en la comunidad.

Riot elimina a Bwipo del vídeo de Worlds 2025

El equipo de League of Legends Esports confirmó que el videoclip de Worlds se estrenará el 13 de octubre, un día antes del comienzo del campeonato en China. El motivo del retraso es la eliminación del jugador Bwipo, tras los comentarios que realizó en septiembre durante una retransmisión en Twitch, donde sugirió que las mujeres no deberían jugar de forma competitiva durante su período.

Riot explicó en un comunicado que Bwipo aparecía en la versión original del vídeo, pero que “no sería apropiado incluirlo en una pieza que representa a los jugadores y fans de LoL Esports”. El proceso de edición ha implicado cambios de última hora, ya que el jugador representaba a la región de América, que finalmente no tendrá presencia en el videoclip.

La decisión ha dividido a la comunidad: mientras algunos celebran el gesto por mantener los valores de respeto e inclusión, otros acusan a Riot de ir demasiado lejos. Bwipo se disculpó poco después de la polémica, admitiendo que sus palabras fueron “sexistas e inapropiadas”, y su equipo, FlyQuest, lo apartó temporalmente antes de reincorporarlo para el Mundial.

Con el torneo a punto de comenzar, la conversación sobre el comportamiento de los profesionales y la imagen pública del esports vuelve a estar en el centro del debate.