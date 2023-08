Team Heretics expande sus fronteras a Estados Unidos

Team Heretics llega a Miami para comenzar un nuevo reto, el club español de esports entrará en el mercador norteamericano como copropietario del nuevo equipo Miami Heretics, que competirá en la Call of Duty League a partir de 2024. Los herejes parece que vuelven a sus orígenes, después de 7 años volverán a competir en la Call of Duty League para seguir creciendo como club.

Las acciones del nuevo equipo las compartirá con Misfits Gaming Group, de esta forma trabajarán codo con codo para crecer dentro del mercado norteamericano. Arnau Vidal, cofundador y director deportivo de Team Heretics ha declarado: “Team Heretics nació hace siete años con Call of Duty y ahora volvemos a nuestras raíces entrando en Estados Unidos que es un mercado muy importante en nuestros planes de crecimiento. Nos encontramos sin duda en el mejor momento como compañía siendo una de las tres únicas organizaciones en el mundo de esports con franquicias en League of Legends (LEC), Valorant (VCT) y ahora Call of Duty (CDL)”.

Este nuevo proyecto contará con una gaming house y oficinas en Miami junto a Misfits para fortalecerlo desde el comienzo. Sin embargo, no solo se centrarán en el Call of Duty, los herejes estarán muy presentes en el mundo de la moda y del “streetwear”, contarán con players importantes y con gran relevancia dentro de este sector además de grandes colaboraciones con marcas como Scrapworld, Kaotiko o EME Studio. Team Heretics lanzará cuatro colecciones propias a lo largo del año relacionadas con el mundo del gaming streetwear.

Además, utilizarán una nueva estrategia de negocio redefiniendo su estructura para darle un enfoque más importante a las líneas derivadas del estilo de vida y convertirlo así en una nueva fuente de ingresos, así lo ha explicado Jorge Orejudo, director de talentos de Team Heretics: “Nuestras colaboraciones en la moda y el enfoque en el estilo de vida nos permitirán expandir nuestro alcance y conectar con nuevas audiencias en formas innovadoras”.

En términos de dinero, a los herejes no les está yendo nada mal y se mantiene con el ebitda en positivo. Hay que recordar, que hace un año el club consiguió comprar la plaza para jugar en la LEC, y el titular de esa plaza era Misfits Gaming, su socio en esta nueva aventura en Estados Unidos.

Por último, Antonio Catena, presidente y CEO de Team Heretics, ha destacado que: “Este último año hemos abierto mercado en toda Europa, Oriente Medio y África (Emea) gracias a nuestra entrada en las dos ligas más prestigiosas de la región, y nuestro propósito es seguir creciendo no sólo empresarialmente, sino también en términos de audiencia. Nuestra entrada en EEUU, a través de Miami, representa la siguiente etapa de expansión dentro de nuestra visión de ser una organización global”.