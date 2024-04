Estalla una crisis interna en el Barça tras la continuidad de Xavi

El FC Barcelona quiere terminar la temporada como segundo clasificado. Ese es ahora el gran objetivo de Xavi Hernández. No solo se trata de una cuestión de imagen y prestigio, sino también de que hay en juego hasta seis millones de euros por esa segunda plaza que la pelearán contra el Girona. El equipo blaugrana dejó atrás una semana negra por la eliminación en Champions y posterior derrota en el Bernabéu. Las sensaciones son preocupantes en el campo y también en el palco. La continuidad de Xavi por una temporada más genera un sinfín de disputas en la directiva, tal y como apunta RAC 1. Laporta dio el visto bueno a que Xavi pudiese seguir y cumplir con su contrato, a pesar de que fue el propio técnico el que renunció al puesto en el pasado mes de enero tras perder ante el Villarreal en casa.

Más Noticias El pastizal que se juega el Barça en este final de temporada

Esta decisión puede traer consecuencias para Laporta, puesto que muchos directivos no entienden que se haya reculado en este tema tan importante. Los resultados no fueron los esperados y las oportunidades para Xavi ya parecían haber finalizado. Nada más lejos de la realidad, hay muchos aficionados que insisten en que todo se trataba de una estrategia comunicativa. Tras las duras críticas al club en enero, la única vía para sostener toda esa presión era anunciando que el entrenador no seguiría en junio. Con ese movimiento, el Barça tapó toda la corriente polémica por los resultados. Ahora, después de caer eliminados en Champions y virtualmente en LaLiga, se vuelve a producir lo mismo: el club anuncia que Xavi sigue y así se tapa de nuevo los resultados.

Desde Cataluña insisten en que Laporta es de las pocas personas que dan luz verde a esta continuidad de Xavi. Los resultados preocupan y mucho en el seno de la entidad culé, aunque también hay que decir que el trabajo que hizo con la cantera es formidable. Muchos fans defienden que esa apuesta por los Yamal y compañía es fruto de la mala situación blaugrana, pero a Xavi nunca le tembló el pulso a la hora de apostar por el talento juvenil.

Se pone punto y final a uno de los culebrones del verano sobre el candidato ideal para sustituir a Xavi. El técnico del filial Rafael Márquez se quedó a las puertas de dar ese salto tras cosechar unos buenos resultados con el segundo equipo culé.