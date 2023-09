Estos son los "cambios inmediatos" que quieren las futbolistas en la Federación

Después de una larga reunión en Oliva entre las internacionales y el presidente del CSD, Víctor Francos, se llegó a un acuerdo para que se quedasen 21 jugadoras de cara al encuentro contra Suecia del próximo viernes. Pues bien, existió un punto de unión entre todas las partes: realizar cambios inmediatos, tal y como afirmó el propio presidente del Consejo Superior de Deportes. Gracias a esta iniciativa, las jugadoras aceptaron el acuerdo para no marcharse de la expedición."A día de hoy, tal y como hemos transmitido a la RFEF los cambios que se han producido no son suficientes para que la jugadoras se sientan en un lugar seguro, donde se respete a las mujeres, se apueste por el futbol femenino y donde podamos dar nuestro máximo rendimiento. Reestructuración del organigrama de futbol femenino. Reestructuración del gabinete de la presidencia y Secretaria general. Dimisión del presidente de la RFEF. Reestructuración del área de comunicación y marketing y reestructuración de la dirección de integridad", dijeron las jugadoras en un comunicado. Con el departamento de prensa ya apartado de esta concentración -así lo pidieron las propias futbolistas después de ver que las declaraciones difundidas en nombre de Jenni no eran ciertas-, la próxima decisión será la salida de Andreu Camps, el secretario y mano derecha de Rubiales.

Además, también se pidió la marcha de Rubén Rivera, director de marketing de la RFEF, y el del Albert Luque, director de la selección masculina de fútbol. A los dos se les señala por haber viajado a Ibiza a 'presionar' a Hermoso. Pero esto no acaba aquí, otro de los señalados es Miguel García Caba, director de Integridad de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y el encargado de realizar el informe sobre la actitud de Luis Rubiales en la final del Mundial Femenino de Fútbol. "No existió conducta que invite a concluir que se forzó, violentó o agredió", fue su conclusión final que enojó a la plantilla.

Amanda Gutiérrez, presidenta del sindicato FUTPRO, analizó el principio de acuerdo. "Se considera un acercamiento de posturas. Es el inicio de un largo camino que nos queda por delante. Ellas, una vez más, se han demostrado coherentes y han decidido la gran mayoría tomar la decisión de quedarse por el bien de este acuerdo", zanjó.

Pedro Rocha se mantiene, de momento, en una silla caliente a la espera de las elecciones en 2024. La incertidumbre radica en si se acabará presentando a dicha cita. Lo cierto es que los rumores afirman a que no lo hará por una cuestión ética y que su rol únicamente está basado en hacer esta transición lo más dulce posible.