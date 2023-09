Habrá partido Suecia-España: sólo dos de las 23 jugadoras de la selección abandonan la concentración

Habrá partido Suecia-España el viernes de la Liga de las Naciones con 21 de las 23 jugadoras convocadas por Montse Tomé. Así lo confirmó Víctor Francos, el presidente del Consejo Superior de Deportes, a las 04:45 de la madrugada desde las puertas del hotel de concentración de la selección en Oliva (Valencia).

Víctor Francos llegó a la sede de la concentración pasadas las siete de la tarde y hasta poco después de las 21:00 no comenzó la reunión con las jugadoras internacionales. Después de más de siete horas de intercambio de pareceres la conclusión es que casi todas las jugadoras internacionales viajarán el jueves 21 a Suecia. "Hemos tenido diversas reuniones con las jugadoras, reuniones que han sido muy cordiales, con un tono amable y con una voluntad constructiva", comentaba Francos rozando las cinco de la madrugada. "Las jugadoras, el Gobierno y la Federación han hablado con libertad. Las conclusiones a las que hemos llegado se plasmarán en acuerdos que serán firmados y redactados por Federación y CSD. Formaremos una comisión mixta y tripartita para hacer seguimiento de esos acuerdos alcanzados en temas como el desarrollo de la ley del Deporte, la igualdad salarial, la mejora en la calidad de las infraestructuras para el deporte femenino", relataba el presidente del CSD. "Las jugadoras han mostrado su preocupación sobre la necesidad de cambios profundos y la Federación se ha comprometido a que esos cambios se produzcan de forma inmediata", afirmó Francos.

"En la convocatoria y la concentración hay dos jugadoras -podrían ser Alexia Putellas e Irene Paredes- que han solicitado por falta de ánimo y malestar personal la posibilidad de abandonarla y no acudir a Suecia. Se ha acordado que esta renuncia no conlleve sanciones. Hay 21 jugadoras de las 23 que han mostrado su voluntad de quedarse. Están en un momento complicado todas, pero la selección femenina absoluta disputará los dos partidos -Suecia y Suiza de la Liga de las Naciones- con garantías", aseguraba el máximo responsable del deporte español.

"Van a ir a Suecia 21 jugadoras en un gesto que les honra. Hay dos que no se sienten con ánimos y con fuerzas para acudir y saben que no se van a encontrar un proceso sancionador. Además, no ha estado en debate la continuidad de Montse Tomé mientras yo he estado en la reunión", comentó Francos.

También compareció Rafael del Amo, responsable federativo de la selección, que destacó que las decisiones sobre cambios en la Federación "se van a tomar mañana mismo porque tiene que haber cambios y va a ser así. Lo que buscamos es armonía". El equipo realizará hoy su primer entrenamiento a última hora de la mañana o primera hora de la tarde y el jueves se desplazará desde Madrid a Suecia.

Antes del comienzo de las reuniones se produjo una novedad en la convocatoria y es que la delantera Esther González, jugadora del NJ/NY Gotham estadounidense, no se incorporaría a la concentración y su puesto será ocupado por la jugadora del Sevilla Cristina Martín-Prieto. Martín-Prieto formará parte del equipo en los partidos de la Liga de Naciones contra Suecia, el viernes en Gotemburgo, y ante Suiza, el martes 26 de septiembre en Córdoba.