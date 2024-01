El explícito mensaje de Salva Ballesta sobre Pedro Sánchez y Luis Rubiales

Salva Ballesta es uno de los míticos delanteros del fútbol español, un gran goleador, un tipo que no se callaba y decia sin complejos lo que de verdad pensaba. Salva Ballesta ha dejado varios episodios inolvidables durante su carrera como futbolista y está creando su carrera en los banquillos. Su última experiencia fue en San Fernando, donde fue destituido, pero no pierde la esperanza de coger otro banquillo y mostrar su experiencia como futbolista.

Salva Ballesta también fue polémico por sus declaraciones, ahora, según asegura en una entrevista en Relevo, prefiere estar algo más callado, aunque a veces no pueda callarse. Le han preguntado por el Gobierno de Pedro Sánchez. "Ahora, políticamente, está un partido o unos partidos que se han votado, y yo lo único que quiero es que haya un iluminado que ilumine a estos señores que nos llevan el Gobierno para el mejor devenir de las familias, de los hijos, de nuestros hijos, de lo que venga. Y que España sea grande", asegura sin mojarse mucho más. "Por eso, esté quien esté -porque la han liado de todos los signos, de todos los partidos, de todos los colores- yo lo único que quiero cuando veo las noticias -que ya prácticamente ni las veo- es que el que esté, esté iluminado, esté asesorado, esté bien orientado para que este país sea grande. A partir de ahí, punto y aparte. No exijo nada más a nadie", continúa en la entrevista.

"Que lleve la bandera de España como la llevo aquí "Academia General del Aire" son mis orígenes, creo en mi país y es mi bandera. Ahora, que haya gente que diga: 'Mira el facha, tal', si es que pones muchas televisiones y te pones a escuchar a la gente y parece que no han hecho ni 1º de EGB. ¿Llevar tu bandera, defender a tu país, es llevarte a 50 años, 60 años atrás, que ni hemos vivido nosotros?"

La hipocresía en torno a Luis Rubiales, según Ballesta

Y también opina de Luis Rubiales y Jenni Hermoso. "No cabe duda de que fueron hechos no lógicos. Me olvido de que sea Rubiales o que sea Manolito, un presidente de una Federación Española de Fútbol tiene que estar más comedido en un palco y tal", dice y añade: "Ahora, que lo que se ha formado considero que ha estado un poco orquestado, no tengo la menor duda. Y que hay otros fines, no tengo la menor duda. Y que se han querido cargar a Rubiales de atrás, no tengo la menor duda. Ahora, esto es como todo, la gente con puestos de responsabilidad tiene que tomar decisiones, y las decisiones que toman, las actitudes que tienen, tienen que tener consecuencias buenas, menos buenas, mejores o peores. Nadie va a dudar que los mayores éxitos nacionales de la RFEF han sido con Rubiales. Pero bueno, yo creo que ahí no estuvo acertado y han tomado consecuencias. Ya está".

Lo que sí le parece es que ha habido mucha hipocresía por parte de mucha gente: "Pero cuando escuchas a gente que con un micro te dice unas cosas y luego fuera de micro te dicen otras, te ríes. O incluso gente que está jugando en países donde a la mujer yo creo que la dejan salir por... y luego se ponen a castigar de manera tan brutal lo acontecido en España, digo: 'Entonces, ¿qué son tus valores, tus ideas, tus pensamientos? ¿Allí vas a ganar una millonada y no pasa nada y allá la mujer la tienen fusilada como aquel que dice y aquí has puesto el grito en el cielo?".