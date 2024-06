Falange Auténtica sale en defensa de Ana Peleteiro y sus seguidores explotan: "Iros a Podemos y cerrar el puto partido"

Ana Peleteiro se ha convertido en una de las grandes noticias del atletismo español en Roma. Su oro en triple salto es un éxito y un anuncio de lo que puede pasar en París, en los Juegos Olímpicos. También, un alegato contra el racismo. Peleteiro, que contestó a los racistas en las redes antes de competir, lo volvió a hacer tras recoger la medalla de oro en el podio y sonreír orgullosa cuando sonaba el himno español.

Insultos racistas

El pasado jueves 6 de junio, Ana Peleteiro denunció en sus redes sociales un nuevo episodio de racismo que ella y dos compañeras suyas, Fátima Diame y Tessy Ebosele, sufrieron a través de las redes sociales. "Desde ayer, que empecé a crear contenido con la ropa de mi país, España, estoy recibiendo innumerables comentarios racistas en las redes sociales. Han sido muchos los que he ido borrando y bloqueando, pero por supuesto continúan dejando mensajes de odio y desprecio cada vez que subo cualquier tipo de vídeo con la ropa de mi selección", ha comenzado diciendo la atleta en una publicación de Instagram.

Una denuncia que volvió a repetir con el metal colgado al cuello para defender su españolidad. "Mi madre biológica es de Coruña, mi padre imagino que será negro, porque si no este color no sé a qué se debe, y he sido criada por dos personas gallegas también, con cultura gallega. Soy más española que la gran mayoría de los españoles. Me siento súper española, siempre alardeo de la suerte que tengo de vivir en España", aseguró.

Sus quejas han generado un gran debate en redes sociales pero la polémica lejos de amainar sigue creciendo, especialmente tras el inesperado apoyo recibido por la atleta. El partido político de la Falange Auténtica ha salido en su defensa a través de una publicación en X que no ha gustado a sus seguidores y afiliados.

Un apoyo inesperado

"Para nosotros el patriotismo es incompatible con el racismo. Entendemos la Patria como un sugestivo proyecto de vida en común, en el que cabemos todos los que amamos a España y estamos dispuestos a trabajar para que sea un espacio común de progreso, convivencia y libertad", comienzan afirmando.

Una declaración que acompañan con una foto de Ana Peleteiro y una contundente frase: "Cuando España se lleva en el corazón, la raza es lo de menos".

Posteriormente publicaban otro mensaje en el que añadían que Falange "ni es ni puede ser racista". Como era de esperar el incendio estaba servido y los seguidores no tardaron en mostrar su enfado ante los mensajes de apoyo a Peleteiro.

"Si no lo llevas en la sangre no puedes llevarlo en el corazón, el que entendió entendió", "Oye para eso iros a podemos y cerrad este puto partido", "Si José Antonio levantara la cabeza...", "los moros, negros, panchitos y gitanos jamás serán españoles por mucho que intenten hacernos creer que sí, fuera todos del país que están contaminándolo" o "no representáis a ningún falangista" son algunos de los indignados comentarios que se pueden leer en "X".