El faltón mensaje de Gerard Piqué contra un miembro de El Chiringuito

Gerard Piqué sigue inmerso en sus compromisos laborales con la Kings League y el viernes tarde llegaba a la Madrid para afrontar la final que tendrá lugar hoy sábado en el WiZink Center. No lo ha hecho solo, ha reaparecido ante las cámaras junto a Clara Chía y... ¡con polémica!

Los dos enamorados han aterrizado este viernes en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y, lejos de ignorar las preguntas de la prensa como tantas otras veces, su actitud ha llamado especialmente la atención a las cámaras que se encontraban en las inmediaciones.

Altivos, serios y rodeados por hasta ocho agentes de seguridad de AENA para evitar las preguntas de la prensa, la pareja se mantenía en silencio ante todas las preguntas de la reportera.

Un fotógrafo, una reportera y un cámara se veían impedidos por el personal de seguridad que, sin esperarlo, comenzaba a empujarles para evitar que siguieran captando el momento de la llegada... e incluso uno de ellos le decía al cámara: "Te voy a dar una hostia".

Una situación insólita que nunca se ha vivido en el aeropuerto de Madrid con ningún rostro conocido. De hecho, cabe recordar que para poder estar en las inmediaciones del aeropuerto hay que solicitar la cobertura a AENA, la misma empresa que hoy ha establecido este tipo de cordón contra la prensa.

Precisamente este viernes cumplía 25 años Clara, que lo celebrará en la capital con su chico, que está inmerso en sus compromisos laborales con la Kings League: hoy se celebrará Las Finals en el WiZink Center.

Todo lo que no ha dicho Gerard Piqué en el aeropuerto, silencioso y protegido sí que lo ha dicho cuando se ha soltado, dispuesto a crear polémica. En la conversación entre presidentes ha salido el nombre de Paco Buyo, ex portero del Real Madrid, y Piqué, echado para atrás, relajado, no ha tardado en decir. "Paco Buyo, que tapa menos que un tanga". Gerard Romero le ha pedido que rectifique y Piqué lo ha hecho a su manera.

"Ahora tapa menos que un tanga", ha dicho con una comparación que ya tiene un tufillo poco agradable. "Antes tapaba, menos cuando el Madrid jugo en Tenerife", ha añadido